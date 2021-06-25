Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Тамбове

За продажу и покупку фиктивного сертификата грозит серьезное наказание

Покупка сертификата от прививке от коронавируса может обернуться судимостью и серьезным наказанием как для тех, кто незаконно приобрёл документ, так и для тех, кто его продал. Как рассказали в УМВД России по Тамбовской области, с введением в некоторых регионах страны обязательной вакцинации от коронавируса, в Сети стали появляться предложения о покупке сертификата без фактической вакцинации. Таким сообщениям полицейские сейчас уделяют повышенное внимание и проверяют их.

- В Тамбовской области фактов продажи сертификатов о прививках от COVID-19 на сегодняшний день зафиксировано не было, - рассказал «КП» инспектор по особым поручениям отдела информации и общественных связей УМВД России по Тамбовской области Владимир Горбачёв. – Тем не менее, вся информация, распространяемая в Интернете, тщательно анализируется и проверяется полицейскими. В работе по предотвращению таких преступлений задействованы практически все подразделения полиции, в том числе управление экономической безопасности, служба участковых уполномоченных и т. д.

Отдельное внимание – возможным противозаконным взаимоотношениям медиков и пациентов.

- В случае, если будет установлено, что сотрудник больницы выдал сертификат без фактического проведения вакцинации, ему грозит наказание по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Максимальное наказание за такое преступление – 2 года лишения свободы, - продолжает Владимир Евгеньевич.

Предусмотрена ответственность и для тех, кто пользуется заведомо подложным документом, часть 5 той же статьи 327 УК РФ гласит, что такое преступление наказывается штрафом до 80 тысяч рублей, обязательными или исправительными работами, либо арестом на полгода. Кроме того, человека, купившего сертификат, могут привлечь к ответственности по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». За это грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей, а в случае, если из-за владельца фиктивного сертификата кто-то заразился или умер – от 3 до 5 лет колонии.