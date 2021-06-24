Сбер поддерживает тамбовских фермеров

Фото пресс-службы администрации Тамбовской области

Его проведение по времени совпало с 30-летием фермерского движения в области. Делегаты, представители властных структур, предприятий агросервиса, а также банков, сельскохозяйственной науки и профильных учебных заведений в ходе дискуссии обсудили ряд актуальных проблем, в том числе сдерживающих развитие отрасли, волнующих сегодня глав КФХ.

Перед началом работы съезда его участники осмотрели выставку сельскохозяйственной техники и фермерской продукции. Особый интерес главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, его заместителя Сергея Юхачева, председателя областной Думы Евгения Матушкина вызвало непосредственное общение с производителями и переработчиками сельхозпродукции.

Фото пресс-службы администрации Тамбовской области

По итогам съезда в интервью тамбовским журналистам губернатор отметил, что сейчас фермеры - а их в Тамбовской области около двух тысяч - трудятся во всех секторах агропромышленного комплекса, на их долю приходится почти 27 % посевных площадей. По словам Александра Никитина, в КФХ внедряют передовые технологии, расширяют направления деятельности, увеличивают объемы производства, выпускают продукцию, которая пользуется спросом не только в регионе, но и за её пределами.

- Развитие малых форм хозяйствования на селе является одним из приоритетов государственной политики, поэтому правительство и региональная власть стараются создать максимально комфортные условия для их развития, - отметил глава администрации области.

На съезде шла речь об эффективности и мерах совершенствования инструментов государственной поддержки аграриев, снижении административных барьеров. Отмечалось, что работа эта проводится при участии Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

Фото пресс-службы администрации Тамбовской области

По оценкам управляющего Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Владимира Компанийца, в аграрно-индустриальной области сотрудничество с селом является одним из ведущих направлений работы Сбера. Руководитель отделения особо подчеркнул, что партнёрство с фермерами позволяет решать не только производственные задачи, но и ряд социальных вопросов. Что ценно, в последнее время аграрная сфера становится частью ESG-повестки Сбера.

Фото пресс-службы администрации Тамбовской области

По информации начальника Управления продаж малому бизнесу Тамбовского отделения ПАО Сбербанк Татьяны Шашковой, сейчас на обслуживании в ГОСБ 1 081 клиент из аграрной отрасли, в том числе 876 индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств. В минувшем году на село было направлено 2 млрд 480 млн рублей кредитных ресурсов. За январь-май 2021 года Тамбовским ГОСБ выдано аграриям, в том числе КФХ, 1 млрд 430 млн рублей.