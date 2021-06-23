Алексей Журавлев: «Пенсионный фонд необходимо ликвидировать»

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Российская пенсионная система в России несовершенна. И это касается не только непопулярных в народе реформ, но и учреждения, которое отвечает за эти самые пенсии, а именно Пенсионного фонда. Ведь порой кажется, что эта структура существует лишь для того, чтобы росло благосостояние менеджеров ПФР, а не рядовых россиян.

- Численность сотрудников Пенсионного фонда такая же, как в Соединенных Штатах Америки, а население в два раза меньше. Я уж не говорю о том, насколько ниже у нас сами пенсии. У нас живет почти столько же людей, сколько в Японии. Однако численность структуры, подобной нашему ПФР, в стране восходящего солнца в два раза меньше, чем у нас, - заявлял Алексей Журавлев еще в 2018 году.

Часто размер пенсий в нашей стране не превышает пресловутый прожиточный минимум. При этом, на содержание самого Пенсионного фонда тратится до 50 миллиардов в год. Баснословные деньги для государства! Эти средства можно было бы потратить на тех же пенсионеров, но нет. Такие суммы расходуют на содержание структуры и зданий ПФР. Все знают, что в российских городах и селах здания Пенсионного фонда чаще всего напоминают дворцы. Деньги также можно было бы направить на пенсии россиян.

В советское время Пенсионный фонд был создан для управления излишками пенсионных накоплений. Но сейчас денег для выплат пенсионерам не хватает, даже несмотря на то, что был повышен пенсионный возраст.

Журавлев один из тех немногих депутатов Госдумы, которые проголосовали против повышения пенсионного возраста. Он еще тогда предупреждал, что экономический эффект от данных изменений будет обратным. По мнению политика, стоит вообще вернуться к старой практике выплат из госбюджета, а Пенсионный фонд, в который деньги уходят, как в черную дыру, и вовсе упразднить. Работает он неэффективно, поэтому реформирование всей системы надо начать именно с этого.

При этом вообще непонятно, как начисляются пенсии. ПФР ввел в свои формулы расчета пенсии столько переменных, что давно уже путается сам. Судя по недавнему соцопросу, большинство россиян не могут разобраться, как формируется их будущая пенсия. О том, что она делится на страховую и накопительную, знают менее 10 процентов граждан. При этом 89 процентов жителей страны интересуются формированием пенсии, но только 8 процентов знают принципы ее формирования из накопительной, страховой части и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Больше половины респондентов — 51 процент — признались, что пытались разобраться в этой теме, но столкнулись со сложностями. О пенсионных баллах и двух частях пенсии слышали 30 процентов опрошенных, но при этом люди не поняли, как это работает.

- Зачем содержать такую огромную структуру, которая придумывает всякие баллы, коэффициенты и другие копейки и полукопейки? Любой бюрократический аппарат найдет себе четкую работу и будет рассчитывать миллиметры, поэтому пенсионный фонд по факту не нужен,- высказался Алексей Журавлев во время рабочего визита в Республику Коми.

По мнению депутата Алексея Журавлева, выплаты пенсий можно проводить через банк. Это позволит оптимизировать расходы на систему пенсионного обеспечения и вернуть прежний возраст выхода на пенсию. Для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет. Позицию политика поддерживают и российские эксперты в области экономики.