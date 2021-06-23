Игорь Артамонов провёл заседание Экспортного Совета

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Заседание Экспортного совета и Совета по улучшению инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции прошло в администрации Липецкой области под председательством главы региона Игоря Артамонова. Его провели в рамках реализации мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

По данным регионального управления инвестиций и инноваций, Липецкая область демонстрирует высокие темпы по улучшению среды для развития бизнеса. Подтверждением является приток инвестиций, в том числе и крупные соглашения, подписанные на Петербургском международном экономическом форуме. Общая сумма инвестиций по итогам ПМЭФ-2021 составит более 70 млрд рублей.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Игорь Артамонов подчеркнул, что Липецкая область позиционирует себя как ESG-регион и нацелена на работу с инвесторами, которые заботятся об окружающей среде и проявляют социальную активность.

«Мы хотим стать регионом, в котором всё производство отвечает «зелёным» принципам, – сказал Игорь Артамонов. – Мы начинаем перестраивать региональную законодательную базу, что позволит стимулировать открытие предприятий, развивающих «зелёную экономику. Кроме того, планируем создавать и местные производства, которые будут поставлять необходимую продукцию крупным инвесторам».

О желании развивать в Липецкой области «зелёную экономику» уже заявил холдинг «Новостранс», соглашение было подписано на ПМЭФ-2021. Сегодня первый заместитель генерального директора ООО «Металлургический машиностроительный комплекс «Новотранс» Дмитрий Горфинкель принял участие в совещании по видеосвязи и подтвердил намерение создать в регионе металлургический машиностроительный комплекс.

«Мы поставили перед собой задачу сделать наш проект максимально относящимся к категории «зелёной экономики». Выбросы в атмосферу с учётом современных систем газоочистки будут в рамках европейских норм, а по некоторым показателям мы будем даже лучше европейцев. Большая часть отходов будет перерабатываться. В этом году закончим проектирование и затем приступим к строительству», – сообщил замгендиректора «Новотранса».

Отдельным вопросом обсуждалась подготовка кадров для современных предприятий. Игорь Артамонов отметил, что на ряде инновационных производств с высокооплачиваемыми рабочими местами отмечается дефицит трудовых ресурсов. Глава региона заявил, что будет проведена большая работа по переобучению персонала.

«Современным инвесторам нужны квалифицированные специалисты. Мы должны таких обучать и рекомендовать компаниям. Это важно и для самих работников, которые низкооплачиваемую работу смогут поменять на труд с хорошим доходом», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Работа ведётся и с бизнесом. К примеру, в Липецкой области создан веб-ресурс «Кадры региона», где предприятия могут зарегистрироваться и предоставить данные о потребности в определённых специалистах. Регион, в свою очередь, загружает данные об имеющихся кадрах или о возможности их подготовки. «Результатом будет заявка на кадры, требующиеся предприятиям, которая уйдёт как в профильные учебные учреждения, так и в центры занятости. Таким образом, жители региона получат работу, а предприятия – специалистов», – рассказала начальник регионального управления инвестиций и инноваций Евгения Локтионова.