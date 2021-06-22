В Тамбове задержали участников ОПГ, которая торговала наркотиками в интернет-магазине

Преступное сообщество состояло из 9 мужчин и девушки

В следственном управлении регионального УМВД России возбудили и расследуют уголовное дело в отношении десяти участников преступной группировки, которая занималась бесконтактной продажей синтетических наркотиков. В состав ОПГ, как сейчас выяснили, входили 9 мужчин от 18 до 32 лет, а также 21-летняя девушка. Практически все они оказались жителями Тамбова, за исключением одного участника, который родился и зарегистрирован во Владимирской области.

Следователи предполагают, что распространители продавали наркотики через специально созданный Сети для этих целей магазин. Этой деятельностью группировка занималась больше года: с июля 2020 года по 27 мая 2021-го.

- Подозреваемым в незаконном распространении наркотиков избраны меры пресечения, - рассказали в СЧ СУ УМВД России по Тамбовской области. – Несколько человек заключены под стражу, остальные находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде. Личность организатора преступного сообщества устанавливается.