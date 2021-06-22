Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов провел заседание штаба по обеспечению электробезопасности в регионе

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Липецкой области провел глава региона Игорь Артамонов.. В ней приняли участие представители органов исполнительной власти области, руководители городов и районов, ресурсоснабжающих организаций.

На совещании, в частности, говорилось, что максимальное сокращение времени ликвидации последствий аварийных и нештатных ситуаций на объектах электросетевого комплекса – одна из приоритетных задач филиала «Россети Центр Липецкэнерго». Для ее решения реализуется комплекс технических и организационных мероприятий. Результатом их своевременного выполнения является ежегодное улучшение показателей надежности и безопасности электроснабжения потребителей. Так, в 2020 году количество технологических нарушений в сетях филиала свыше 0,4 кВ сократилось на 18% по сравнению с предыдущим годом, а время реагирования на технологические нарушения не превышало двух часов. На заседании отмечалось, что положительного эффекта в сокращении времени ликвидаций технологических нарушений удается добиться за счет своевременного выполнения ремонтной и инвестпрограмм филиала. Результаты ремонтных работ, проводимых в ответ на обращения, потребители смогут ощутить уже в этом году, а реконструкции сетей – в первом полугодии следующего года.

Также в ходе встречи была представлена информация о том, что АО «ЛГЭК» в рамках инвестпрограммы в части водоснабжения и водоотведения планирует достроить коллектор, что улучшит надежность водоотведения для жителей Правобережного района и Сокола, и заменить насосы на нескольких станциях для лучшего обеспечения липчан питьевой водой. Ведется работа для повышения качества водоснабжения жителей села Коровино, поселка Сырский Рудник. Запланирована реконструкция электросетей в этом же поселке, строительство новых кабельных линий для бесперебойного электроснабжения и замена котлов на котельных «13-й участок» и «Электроаппарт» для улучшения теплоснабжения жителей Сокола.

Кроме того, в компании постоянно работают над сокращением сроков устранения технологических инцидентов и повышают качество обслуживания клиентов. В частности, для липчан запущена горячая линия по номеру 175 и мобильная версия личного кабинета клиента, которая поможет оперативно связаться с АО «ЛГЭК», задать вопрос и получить на него ответ, push-уведомления сообщат об аварийных и плановых отключениях энергоресурсов. Сервис также значительно экономит время при оплате квитанций и передаче показаний счетчиков воды. Мобильное приложение доступно для пользователей Android и Apple и может быть найдено в AppStore и Google Play по запросу ЛГЭК. Компания и дальше планирует развивать удобные формы взаимодействия потребителей и компании.

Игорь Артамонов еще раз напомнил о необходимости максимально быстрой работы с обращениями и жалобами липчан и отчета перед жителями за результат этой работы. «Главное мерило эффективности власти – удовлетворенность населения, это наша базовая задача. Все предприятия, обслуживающие население региона, должны работать продуктивнее и оперативно решать возникающие проблемы», – подчеркнул Игорь Артамонов.