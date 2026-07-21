В «Тамбовэнерго» почти 500 сотрудников повысили квалификацию

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Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации прошли 493 сотрудника — более 30 % от среднесписочной численности коллектива.

Большинство участников обучения — производственный персонал. Специалисты совершенствовали навыки технической эксплуатации электрических сетей, безопасного выполнения работ на высоте, оперативного управления, охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также оказания первой помощи.

Обучение проходило в корпоративных учебных центрах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», а также в профильных образовательных организациях, включая учебно-методический центр Ростехнадзора и Российское энергетическое агентство Минэнерго России.

Системное повышение квалификации персонала — одно из ключевых направлений кадровой. Регулярное обучение позволяет сотрудникам осваивать новые технологии, совершенствовать профессиональные навыки и поддерживать высокий уровень безопасности при выполнении производственных задач.