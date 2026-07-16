Тамбовчане выбирают Т2 – исследование «ТМТ Консалтинг»

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Это подтверждают аналитики ООО «ТМТ Консалтинг» по результатам исследования рынка сотовой связи в регионах России. Именно у Т2 наибольшая абонентская база среди «большой четверки» на территории региона.

Исследование проводилось во втором квартале 2026 года. Анализ ответов респондентов подтвердил лидерство Т2 по числу абонентов в Тамбовской области, где оператор активно реализует концепцию «других правил», выводя на рынок выгодные и удобные продукты и наращивая темпы технического развития. Услуги голосовой связи и мобильного интернета T2 доступны на территории, где проживает более 99% населения региона.

Только за 2025 год в зону покрытия T2 вошли еще 33 малых населенных пункта в 14 районах, таким образом, более 8500 жителей были впервые обеспечены стабильной связью. В большинстве поселений разместили отечественное телеком оборудование «Булат», работающее в стандартах 2G/4G. Порядка 10% базовых станций в регионе затронули технические работы по оптимизации, при этом особое внимание было уделено расширению емкости и усилению сети в крупных жилых массивах Тамбова, а также на территории значимых социальных учреждений и в популярных туристических локациях региона, например, Воронинском заповеднике. На объектах связи T2 в Дмитриевке, Инжавине, Петровском, Сосновке и Токаревке был проведен рефарминг частотного диапазона – за счет перераспределения частот улучшен наиболее востребованный сервис LTE.

С начала 2026 года сетевая инфраструктура T2 была модернизирована и усилена новыми техническими объектами: проведены работы на базовых станциях в Тамбове, Мичуринске, Котовске, Кирсанове, Уварове, Рассказове и Жердевке, в зону покрытия оператора вошли два населенных пункта: село Богословка Рассказовского района и село Моисеево Уваровского района. Выведен в эфир новый объект связи в центральной части Тамбова – в зону его действия попали жилой массив, Кооперативный техникум Тамбовского облпотребсоюза, муниципальные и социальные объекты. Также была расширена емкость сети T2 в крупном районе новой застройки – на территории ЖК «Микрорайон Телецентр».

Помимо развития инфраструктуры, T2 продолжает обновлять тарифные предложения и программы лояльности, развивает B2B-продукты, решения для защиты от киберугроз и цифровые сервисы для жизни. Например, оператор расширяет мультиподписку MiXX, добавляя опции, увеличивая количество эксклюзивного контента и создавая новые версии любимого клиентами продукта. Благодаря принципу конструктора наполнение MiXX можно собрать самостоятельно из множества полезных сервисов: доступа к онлайн-кинотеатрам, музыкальным платформам и электронным библиотекам, повышенного кешбэка и бонусов в популярных магазинах, дополнительного пакета гигабайтов и других.

Олег Пасынков, директор тамбовского филиала Т2:

«Лидерство по числу активных абонентов – не просто статистический показатель, а подтверждение высокого уровня доверия к T2. Постоянство и лояльность, удовлетворенность абонентов качеством услуг – главный результат нашей работы и логичное продолжение стратегии, в центре которой всегда были и остаются интересы клиентов. Несмотря на внешние ограничения в передаче данных, мы продолжаем развивать техническую инфраструктуру T2 в Тамбовской области, расширять покрытие и емкость сети, а также запускать новые выгодные продукты и сервисы, действовать по другим правилам и предлагать больше, чем просто мобильная связь. Мы благодарны нашим клиентам за каждую искреннюю рекомендацию, поэтому в рамках реферальной программы дарим взаимную выгоду тем, кто делится своим пользовательским опытом и уверен в качестве наших услуг».

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