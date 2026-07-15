В Белгородской области Сергей Кириенко и Александр Шуваев проверили работу центров гумпомощи

.

Накануне с рабочим визитом Белгородскую область посетил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Вместе с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Шуваевым они проверили работу центров гуманитарной помощи в Белгороде и Шебекино.

Гуманитарная помощь поступает на Белгородчину из разных регионов страны. Волонтеры центров ежедневно формируют продовольственные и гигиенические наборы для жителей приграничных территорий. Наборы выдают и доставляют по заявкам раз в месяц. Помощь получают многодетные семьи, инвалиды I и II групп, семьи участников СВО, одинокие пенсионеры. Для получения помощи жители могут обратиться в сельские администрации по месту жительства.

В Белгороде с начала работы центра принято больше 1000 тонн грузов и выдано порядка 150 тысяч наборов. Александр Шуваев и Сергей Кириенко обсудили с волонтерами, каким образом формируются наборы, чего не хватает, сколько заявок от муниципалитетов отработано. Принято решение о расширении гумпощи – власти прорабатывают поставку медикаментов, топлива и генераторов.

Центр гуманитарной помощи в Шебекино открылся в июне этого года. За это время поступило уже около 1700 заявок, столько же выдано продуктовых наборов. Маломобильным жителям помощь адресно доставляют волонтеры и бойцы «БАРСа-Белгород». Еженедельно в этой работе задействовано порядка 30 человек.

- Благодарю волонтеров и бойцов за самоотверженность в помощи нашим жителям. Здесь нет ни одной лишней пары рук. Спасибо вам за вашу самоотдачу и ту работу, которую вы делаете для жителей нашего региона! За то, что в такое непростое время вы находите время и желание помогать. Это ценим мы, и это ценит вся Россия, - подчеркнул врио губернатора Белгородской области.

После Сергей Кириенко и Александр Шуваев также встретились с бойцами отряда «БАРС-Белгород» в одном из пунктов дислокации. Гость региона оценил оперативную обстановку в приграничье и в целом по области. В приоритете остается вопрос безопасности жителей.

- Обсудили, какие дополнительные меры нужны для усиления защиты населенных пунктов, систем оповещения и мобильности наших подразделений. По каждому направлению будем принимать конкретные решения. Ребята настроены серьезно, поддержка с нашей стороны и федерального центра будет продолжена, - отметил Александр Шуваев.

Врио главы региона также напомнил, что численность отряда «БАРС» в области постепенно наращивают, ведется постоянное обучение борьбе с БПЛА противника. Шуваев также добавил, что перехваты вражеских дронов становятся более эффективными, несмотря на рост атак.