Фото Александра Подгорчука / «Страна Росатом»

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев прокомментировал последние новости о жестокой атаке беспилотников на Энергодар, назвав этот день самым кровавым для города.

Воскресенье, 12 июля, навсегда войдет в историю Энергодара – города-спутника Запорожской АЭС – как один из самых трагичных моментов. Массированная атака дронов со стороны ВСУ унесла жизни четверых горожан, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Для российской атомной отрасли защита жизней мирного населения и сотрудников станций остается безусловным приоритетом.

Как подчеркнул Алексей Лихачев, подобные новости вызывают не просто глубокую тревогу, но и требуют жесткой реакции международного сообщества, ведь под угрозой оказываются не только гражданские объекты, но и стабильность крупнейшего энергетического узла Европы. Ситуация вокруг Энергодара в очередной раз ставит перед мировыми институтами острые вопросы о том, как должна функционировать атомная энергетика в условиях непрекращающихся внешних угроз и провокаций.

Хронология событий: целенаправленные удары по инфраструктуре

Атаки украинских беспилотников носили систематический характер и были прямо нацелены на гражданскую инфраструктуру. По данным местной администрации и Следственного комитета РФ, который уже возбудил уголовное дело о теракте, удары распределились следующим образом:

• Утренний удар: боевой квадрокоптер атаковал обычную автобусную остановку, где люди ждали транспорт. Из-за замкнутого пространства поражающий эффект многократно усилился. Погибла женщина 1971 года рождения, еще четверо мужчин получили ранения (один госпитализирован в тяжелом состоянии).

• Дневной удар: Около 15:00 другой беспилотник ударил по легковому автомобилю «Лада-Приора» в районе КПП-2. Трое пассажиров (двое мужчин и женщина) скончались на месте. При этом другие дроны кружили рядом, препятствуя оперативной эвакуации тел.

• Атака на медсанчасть: Был зафиксирован взрыв в непосредственной близости от детского отделения городской медсанчасти.

• Уничтожение имущества: Полностью сгорели два продовольственных магазина (включая магазин «Мера»), также повреждены объекты жилищно-коммунального хозяйства.

Как свидетельствуют официальные данные, за период с 27 апреля, когда началась масштабная эскалация, в городе погибли уже 11 мирных жителей, а число пострадавших достигло 44 человек.

Прямая речь: Алексей Лихачев о самом кровавом дне

Реакция руководства российской атомной отрасли последовала незамедлительно. Глава госкорпорации дал предельно жесткую и исчерпывающую оценку происходящему. Приводим его слова полностью:

«Спустя всего двое суток после встречи с МАГАТЭ у нас самый кровавый день в Энергодаре. И это – не фигура речи, а факт. Убито сразу 4 человека – две женщины и двое мужчин, четверо раненых, один из которых – тяжелый.

Обыденность убийства не перестает поражать.

Началось утром. Обычные гражданские люди, они просто стояли на автобусной остановке, кто-то ехал на работу, кто то – по своим воскресным делам. Женщина и четверо мужчин. О чем-то болтали. В этот момент украинский оператор боевого дрона принял решение, что воскресное солнечное утро должно начаться с поражения групповой цели и направил свой квадрокоптер прямо под крышу остановки. Замкнутое пространство только усилило поражающий эффект.

Три часа дня. Въезд в город. «Лада-приора» возвращалась из области. Внутри – двое мужчин и женщина, самые обычные люди. Прямое поражение дроном. Все погибли.

Одним из главных итогов состоявшихся в Калининграде межведомственных консультаций с МАГАТЭ стала договоренность о принципиально другом подходе в деле информирования мировой общественности о ситуации в Энергодаре и на ЗАЭС. Тот факт, что этот вопрос стал одним из ключевых в ходе состоявшихся переговоров, отражает нашу позицию: на сегодня, если судить по публичной активности, складывается ощущение, что до судеб простых энергодарцев, сотрудников ЗАЭС и в конечном итоге – до безопасности самой станции – есть дело только российской стороне, включая госкорпорацию и МИД, Минобороны, Росгвардию и Ростехнадзор. Международные организации и европейские лидеры в лучшем случае прикрываются ширмой «евро-политкорректности» либо предпочитают просто игнорировать происходящее. А происходит то, что боевой дрон воскресным утром залетает в автобусную остановку и поражает обычных людей, всех, кто там находился! С 27 апреля – с начала масштабной эскалации – это уже одиннадцать погибших гражданских. Число раненых исчисляется десятками.

За два последних дня в Энергодаре произошло многое. Дрон взорвался рядом с детским отделением на территории медсанчасти, атакован и в итоге сгорел один средний и один крупный продовольственный магазин, били по объектам ЖКХ, гражданским автомобилям… Перечислять можно не останавливаясь. Но главное – это потери среди гражданского населения, среди наших сотрудников.

То, что произошло сегодня утром – идеальная ситуация для МАГАТЭ доказать на деле, а не на словах, приверженность достигнутым всего два дня назад договоренностям о максимальном ускорении информирования мирового сообщества о всех рисках, инцидентах и угрозах, возникающих на территории Энергодара. Мяч, как говорят у нас в России, на стороне МАГАТЭ. И это совсем не про футбол».

Диалог с МАГАТЭ: время переходить от слов к делу

Очередная трагедия в Энергодаре произошла на фоне недавних важных дипломатических шагов. Буквально за два дня до инцидента, 10 июля, в Калининграде прошел 13-й раунд межведомственных консультаций. Делегацию России возглавлял Лихачев, а со стороны международного агентства присутствовал генеральный директор Рафаэль Гросси. Обсуждалась критически важная тема – безопасность Запорожской АЭС.

В ходе напряженных, но продуктивных переговоров российские представители настояли на обновленном подходе к освещению ситуации в городе-спутнике. Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов отмечал, что стороны согласовали конкретные шаги для объективного информирования. Однако суровые новости последних дней показывают, что украинская сторона продолжает тактику запугивания персонала станции. Глава госкорпорации прямо указывает, что настало время для МАГАТЭ подтвердить свои обязательства на практике и перестать игнорировать факты агрессии.

Глобальное значение: безопасность отрасли как приоритет

Происходящее вокруг Запорожской АЭС выходит далеко за рамки регионального конфликта. Для России, как и для всего мирового сообщества, физическая защита таких объектов – это фундамент, на котором базируется мирная атомная энергетика в целом. Сегодня госкорпорация не только поддерживает работоспособность ЗАЭС в экстремальных условиях (с середины марта 2026 года станция пережила более 460 атак БПЛА, а с начала конфликта — два десятка блэкаутов), но и демонстрирует высший стандарт ответственности за жизни людей.

Попытки дестабилизировать работу атомного объекта напрямую угрожают мировой индустрии. Наша страна уверенно развивает передовые ядерные технологии и реализует масштабные международные проекты госкорпорации на нескольких континентах. Стабильно растущий портфель заказов госкорпорации подтверждает глобальное доверие к отечественным инженерным компетенциям. Именно поэтому любые инциденты на объектах атомной инфраструктуры требуют предельно жесткой и честной оценки со стороны профильных международных институтов.

Сейчас, когда продолжают поступать тяжелые сводки с прифронтовых территорий, именно та принципиальная позиция, которую транслирует Лихачев, становится ориентиром для всей отрасли. Безопасность граждан и непрерывный контроль над АЭС остаются красными линиями, пренебрегать которыми недопустимо ни при каких обстоятельствах. Мяч действительно на стороне международных организаций – и от их честности зависит будущее всей мировой ядерной безопасности.

Татьяна Юрьева