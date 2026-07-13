EVOLUTE i-SPACE — 4-е место среди моделей российских брендов по итогам апреля 2026 года

.

EVOLUTE РИНГ Тамбов объявляет , о том бестселлер электромобильного бренда №1 в России* EVOLUTE полноразмерный гибридный кроссовер i-SPACE по итогам апреля 2026 года занял 4-е место по продажам среди всех новых моделей российских брендов в двух крупнейших регионах страны — Москве и Санкт-Петербурге

На рынке, где средний рост составил 9–18%, i-SPACE показал экспоненциальный рост: +785% в столице и +1 344% в Северной столице по сравнению с апрелем 2025 г. Это не просто цифры — это свидетельство того, что российский электромобиль уверенно теснит традиционных игроков.

Москва и Московская область

• 4-е место среди моделей российских брендов по продажам

• 354 единицы в апреле

• 785% роста по сравнению с апрелем 2025 года

• общий объем рынка — 24 402 новых легковых автомобиля

Санкт-Петербург и Ленинградская область

• 4-е место среди моделей российских брендов по продажам

• 130 единиц в апреле

• 1 344% роста по сравнению с апрелем 2025 года

• общий объем рынка — 8 354 новых легковых автомобиля.

Для сравнения: средний рост рынка в Москве составил лишь 9%,

.

В Петербурге — 18%. Результат i-SPACE превысил среднерыночный показатель в 87 раз в столице и в 74 раза в Северной столице.

Суммарное количество продаж i-SPACE в двух столичных регионах по итогам апреля составило 484 автомобиля — больше, чем у большинства конкурентов, включая многие бренды с двигателями внутреннего сгорания.

По итогам апреля EVOLUTE прочно удерживает 2-е место в ТОП-20 брендов на новых источниках энергии как по числу продаж, так и по величине рыночной доли**. За первые четыре месяца текущего года в России стало на 2 968 новых владельцев модели больше.

.

Интерес пользователей к i-SPACE усилился с запуском продаж полноприводной модификации. Бестселлер бренда отличается выгодными технологическими характеристиками, впечатляющими практическими качествами и высоким уровнем комфорта.

Производимый в России, кроссовер оснащен расширенным пакетом зимних опций и рассчитан на эксплуатацию в любых дорожных и климатических условиях. Надежность силовой установки, шасси и системы полного привода подтверждена в ходе масштабных испытаний — от городских трасс до бездорожья.

Все новости и подробная информация о моделях бренда доступна на официальном сайте EVOLUTE https://www.evolute.ru.

Официальный дилер EVOLUTE Ринг Тамбов .

Адрес: Тамбов, Мичуринская, 114б.

Телефон: + 7 (4752) 53 00 30.

Сайт:: https://evolute-tambov.ru/

Реклама.ООО АВТОРИТЕТ.ИНН 6829092300, erid: 2W5zFGertRF

*EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года.

**По данным о продажах новых автомобилей за январь-апрель 2026 года, тип топлива: (бензин/электричество (гибрид PHEV), электричество), география: вся РФ, источник: Информационно-аналитическая система «РАДАР» ООО «АВТОСТАТ».