Тамбовские энергетики призывают водителей крупногабаритной техники соблюдать осторожность при проведении работ вблизи линий электропередачи

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Помните: проведение манипуляций прямо под ЛЭП или в непосредственной близости от них опасно для жизни!

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия сетевой организации категорически запрещается:

– проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метров;

– полевые сельскохозяйственные работы с применением машин и оборудования высотой более 4 метров;

– земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра);

– землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы;

– строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

– размещение гаражей и стоянок всех видов машин и механизмов.

Крупногабаритная техника на пневматическом ходу – самосвалы, комбайны, погрузчики, автокраны и манипуляторы – при выполнении работ может коснуться линии электропередачи и оказаться под напряжением. Такая ситуация представляет прямую угрозу жизни.

Находясь внутри кабины, водитель, как правило, остается в относительной безопасности. Однако попытка покинуть машину, одновременно касаясь ее и земли, может привести к поражению электрическим током. Аналогичная опасность возникает у машинистов землеройной техники при повреждении подземных кабельных линий электропередачи.

Перед началом любых работ с использованием техники важно убедиться, что поблизости отсутствуют энергообъекты или соблюдены все допустимые расстояния. Охранные зоны линий электропередачи устанавливаются в соответствии с законодательством и зависят от класса напряжения: от 2 метров для ЛЭП 0,4 кВ до 20 метров для ЛЭП 110 кВ. Эти зоны включают как земельный участок, так и воздушное пространство вдоль линии электропередачи.

Если автотранспорт все же оказался под напряжением, необходимо сохранять спокойствие и не покидать кабину. По возможности следует аккуратно отвести машину на безопасное расстояние. О случившемся нужно незамедлительно сообщить по телефону 112 или иным доступным способом.

Важно помнить, что зона в радиусе менее 10 метров вокруг такой техники также может быть чрезвычайно опасной – это так называемая зона напряжения шага. До прибытия специалистов необходимо исключить доступ людей к месту происшествия.

О повреждениях энергообъектов следует сообщать по телефону горячей линии ПАО «Россети» «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (звонки по номеру бесплатные, принимаются круглосуточно), а также в правоохранительные органы или местную администрацию.

Соблюдение вышеуказанных рекомендаций позволит не только сохранить жизнь и здоровье людей, но и предотвратить нарушения в работе электросетевого комплекса. За нарушение нормальной работы электрических сетей предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством.