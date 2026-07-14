«Тамбовэнерго» предупреждает о недопустимости проникновения на энергообъекты

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Энергетики напоминают: линии электропередачи, подстанции, распределительные пункты и другое оборудование являются источниками повышенной опасности. Напряжение в сотни и тысячи вольт смертельно опасно для человека даже при приближении к энергообъектам на недопустимое расстояние.

Последствиями самовольного проникновения на территорию энергообъектов могут стать тяжелые травмы и даже гибель, а также нарушение работы электросетевого комплекса, отключение электроэнергии на промышленных предприятиях, в домах и важных социальных объектах.

Специалисты «Тамбовэнерго» предупреждают о недопустимости и крайней опасности проникновения на территорию объектов энергетики. Незаконное вмешательство в их работу — это серьезное преступление, которое влечет за собой уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 20 лет.

Сообщить о нарушении электроснабжения и всех замеченных повреждениях можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220; бесплатно, круглосуточно).