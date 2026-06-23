EVOLUTE – бессменный лидер рынка электромобилей в россии по итогам пяти месяцев 2026 года

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По итогам пяти месяцев 2026 года бренд лидирует в категории электромобилей, при этом удерживает 2-е место среди всех брендов на новых источниках энергии, уступая только премиальному бренду VOYAH. Два флагманских продукта EVOLUTE вошли в ТОП-10 наиболее востребованных моделей в сегменте автомобилей на новых источниках энергии (электромобили + гибриды) на российском рынке.

EVOLUTE В ЯНВАРЕ – МАЕ 2026 ГОДА:

• EVOLUTE — бренд №1 в России в сегменте полностью электрических автомобилей по итогам продаж за пять месяцев 2026 года**.

• 4 856***реализованных единиц с начала 2026 года.

• 2-е место среди всех брендов в сегменте автомобилей на новых источниках энергии (электромобили + гибриды) по суммарным продажам с начала 2026 года.

• 17,1% — рыночная доля бренда в сегменте автомобилей на новых источниках энергии (электромобили + гибриды) по итогу пяти месяцев 2026 года.

• 2 модели бренда в ТОП-10 в сегменте автомобилей на новых источниках энергии (электромобили + гибриды) на российском рынке с начала 2026 года.

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EVOLUTE i-JOY: САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Городской электрический кроссовер нового поколения EVOLUTE i-JOY сохраняет уверенное первенство в сегменте полностью электрических автомобилей. Модель опережает всех конкурентов по числу новых регистраций по итогам первых пяти месяцев 2026 года, демонстрируя устойчивый спрос на доступный и современный российский электромобиль.

• 1 323 реализованных единиц модели с начала текущего года.

• 34,3% — рыночная доля i-JOY в российском сегменте полностью электрических автомобилей по суммарным продажам с начала 2026 года.

• 1-е место среди полностью электрических моделей по продажам в России с января по май 2026 года.

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EVOLUTE i-SPACE: КЛЮЧЕВОЙ ДРАЙВЕР РОССИЙСКОГО РЫНКА АВТОМОБИЛЕЙ НА НОВЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ / НАРОДНЫЙ ГИБРИДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Полноразмерный гибридный кроссовер EVOLUTE i-SPACE сохраняет прочные позиции на рынке автомобилей на новых источниках энергии — по итогам продаж за первые пять месяцев 2026 года занимает первое место среди моделей массового сегмента на новых источниках энергии****. Модель, выпускаемая в России с постоянно растущей степенью локализации, привлекает покупателей выгодным сочетанием технологичности, практичности и высокого уровня комфорта. Богатое оснащение и наличие полного привода обеспечивают уверенную эксплуатацию в любых дорожных и климатических условиях.

• 3 405 реализованных единиц с начала текущего года.

• 12% — рыночная доля в российском сегменте гибридов по суммарным продажам с начала 2026 года.

• 1-е место среди всех автомобилей массового сегмента на новых источниках энергии (электромобили + гибриды) *****.

• 2-е место среди всех моделей в сегменте автомобилей на новых источниках энергии (электромобили + гибриды) по суммарным продажам с начала 2026 года.

Все новости и подробная информация о моделях бренда доступна на официальном сайте EVOLUTE https://www.evolute.ru.

Официальный дилер EVOLUTE Ринг Тамбов .

Адрес: Тамбов, Мичуринская, 114б.

Телефон: + 7 (4752) 53 00 30.

Сайт:: https://evolute-tambov.ru/

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*EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объёму продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022–2025 гг. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года.

** По данным о продажах новых автомобилей за январь-май 2026 года, тип топлива: (электричество ( электричество), география: вся РФ, источник: Информационно-аналитическая система «РАДАР» ООО «АВТОСТАТ».

***По данным о продажах новых автомобилей за январь-май 2026 года, тип топлива: (бензин/электричество (гибрид PHEV), электричество), география: вся РФ, источник: Информационно-аналитическая система «РАДАР» ООО «АВТОСТАТ».

**** Сегментация бренда EVOLUTE — массовый сегмент.

*****Сегментация бренда EVOLUTE — массовый сегмент.