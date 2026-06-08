«Тамбовэнерго» напоминает владельцам маломерных судов о правилах электробезопасности

Энергетики напоминают: приближение к проводам и опорам ЛЭП на недопустимое расстояние опасно для жизни. Электрический ток может поразить человека даже без прямого контакта с проводом.

Для судоходных водоемов охранная зона линий электропередачи составляет 100 метров по обе стороны от крайних проводов. Для несудоходных водоемов расстояние зависит от класса напряжения линии: для ЛЭП 35 кВ — 15 метров, для ЛЭП 110 кВ — 20 метров.

Особую осторожность необходимо соблюдать при прохождении под линиями электропередачи на лодках и катерах, а также при использовании плавсредств с мачтами или парусным оборудованием. Для ЛЭП до 110 кВ минимально допустимое расстояние от верхней точки судна до проводов должно составлять не менее двух метров.

В охранных зонах ЛЭП запрещается:

— подплывать к опорам и оборванным проводам;

— останавливаться под линиями электропередачи;

— бросать якоря и устанавливать стоянки для судов;

— проходить под ЛЭП, если расстояние до проводов меньше допустимого.

Передвижение парусных судов под проводами допускается только со сложенной мачтой или парусом. Общая высота судна при прохождении под ЛЭП не должна превышать 4,5 метра.

Если вы заметили поврежденную опору или оборванный провод, необходимо немедленно сообщить об этом по бесплатному круглосуточному телефону энергетиков: 8-800-220-0-220.