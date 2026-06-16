Специалисты филиала «Россети Центр» — «Тамбовэнерго» напоминают владельцам дачных и садовых участков о необходимости соблюдать правила электробезопасности вблизи энергообъектов

Особое внимание следует уделять охранным зонам линий электропередачи (ЛЭП), расположенных рядом с домами, садами и огородами. Охранная зона — это территория вдоль ЛЭП, где действуют специальные ограничения, обеспечивающие безопасную эксплуатацию электросетевых объектов.

Размер охранных зон составляет:

2 метра — для ЛЭП 0,4 кВ;

10 метров — для ЛЭП 10 кВ;

15 метров — для ЛЭП 35 кВ;

20 метров — для ЛЭП 110 кВ.

Для кабельных линий электропередачи охранная зона составляет 1 метр по обе стороны от трассы кабеля.

В границах охранных зон запрещается возводить здания и сооружения, проводить земляные, строительные, погрузочно-разгрузочные и иные работы без согласования с сетевой организацией, складировать материалы, высаживать и вырубать деревья, набрасывать посторонние предметы на провода и опоры, запускать воздушных змеев и другие летательные устройства.

Энергетики также напоминают, что опасно поливать деревья и кустарники вблизи ЛЭП из шлангов, а детям нельзя играть рядом с трансформаторными подстанциями и другими энергообъектами.

Если на участке планируются работы вблизи проводов, ведущих к дому, необходимо заранее обратиться в район электрических сетей и получить консультацию специалистов.

О замеченных повреждениях линий электропередачи и электрооборудования незамедлительно сообщить, а также по вопросам проведения работ в охранных зонах обратиться можно по круглосуточному бесплатному телефону «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220).