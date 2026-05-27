ООО «Славянка»: «Весь парк техники – Ростсельмаш»

Генеральный директор ООО «Славянка» из Мордовского округа Кирилл Глебов в сферу сельского хозяйства пошел по стопам родных

— Отец и дядя всю жизнь работали в колхозе, а в 90-е, когда государственные сельхозорганизации прекратили свое существование, по примеру многих начали свое дело. Все умели и хотели работать на земле, поэтому совместно учредили агрофирму, которая работает по сей день.

Сегодня хозяйство «Славянка» обрабатывает 5,5 тысяч гектаров.

— Выращиваем весь зерновой клин. Упор у нас на пшеницу, озимые культуры, яровой ряд, соя, горох. Технические культуры — это подсолнечник, кукуруза. Это основная культура, так скажем. Стараемся сажать все, потому что из-за особенностей нашего климата, не все культуры чувствуют себя комфортно. В сельском хозяйстве каждый год какие-то перекрёстные сложности, да, они присутствуют и спрогнозировать их нельзя, приходится учитывать и работать с наименьшими потерями, по возможности. В этом году, например, посевная уже затянута. Были дожди и сильно переувлажнилась почва. А сейчас у нас наступила аномальная жара, влага уходит. Предполагаю, что сроки уборки уйдут на август–сентябрь. И как там матушка-природа с нами распорядится, неизвестно.

Минимизировать потери и своевременно собрать выращенный урожай в хозяйстве помогает техника Ростсельмаш, знакомство с которой у Кирилла Глебова началось много лет назад.

— С самого начала работы в хозяйстве, а трудиться на земле я начал, ещё будучи студентом технического вуза, осваивал технику Ростсельмаш: комбайны, тракторы, – рассказывает Кирилл Александрович. - В 2009 году мы приобрели ACROS 530 — он стал в хозяйстве первым современным комбайном. А на сегодняшний день у нас весь парк — 12 комбайнов — производства Ростсельмаш. Три года назад купили TORUM 785. Дело в том, что в то время мы начали активно развивать направление сои и наращивали посевные площади под кукурузу. Поэтому задача была приобрести именно роторный комбайн. Рассматривали разные варианты. Сравнивали соотношение цены, качества, мощность, производительность и решили приобрети агромашину от Ростсельмаш.

Вот уже третий сезон TORUM 785 работает в «Славянке» в очень интенсивном режиме.

— Убираем кукурузу всю, которая у нас в хозяйстве посеяна этим комбайном. Работаем в две смены, три механизатора на одной машине поочередно. В страду работа ведется без преувеличения в круглосуточном режиме. Благо, техника позволяет работать даже ночью, а комфорт и современные опции позволяют не переутомляться механизаторам. Сезон-то у нас сльно сузился, и уборочную приходится проводить в предельно сжатые сроки, это необходимость. И в это время главное – чтобы техника не подвела. Всегда оперативно отзывается дилер, по опыту – любая проблема решается в течение 24 часов, когда дорога каждая минута, это очень ценно и важно.

Активно используют в ООО «Славянка» электронные опции, в частности, контролируют выработку, задействуют в работе навигационные системы. На современных машинах они уже входят в базовую комплектацию. В этом году организация купила комбайн от Ростсельмаш RSM 161, а в планах – приобретение еще одного TORUM 785.

Татьяна Юрьева

