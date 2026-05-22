Фото министерства сельского хозяйства РФ

1 июня отмечается Всемирный день молока. Его учредила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в 2001 году. Обычно этот день используют, чтобы напомнить о значении молока как повседневного продукта и о роли всей отрасли: от фермеров и переработчиков до логистики и торговли.

Рост есть, но лёгким его назвать нельзя

Российская молочная промышленность в последние годы развивается в непростых условиях. Выпуск сырого молока увеличивается, растёт производство сыров, сливок, йогуртов, мороженого и другой продукции переработки. Но этот рост идёт на фоне дорогих кредитов, высокой себестоимости, санкционного давления, сложной логистики и зависимости от отдельных импортных компонентов.

По оценкам Минсельхоза, производство молока в России по итогам 2025 года составило около 34,3-34,5 млн тонн. К 2030 году отрасли предстоит выйти на уровень 38,5 млн тонн. Самообеспеченность страны молоком в 2025 году оценивалась в 85,3%, тогда как целевой показатель Доктрины продовольственной безопасности составляет 90%.

Иными словами, отрасль не стоит на месте, но ей ещё предстоит закрыть разрыв между текущими возможностями и стратегическими задачами. Это особенно заметно там, где речь идёт не просто о производстве сырого молока, а о глубокой переработке.

Переработка требует сырья, технологий и денег

В 2024-2025 годах заметно вырос интерес к продукции с высокой добавленной стоимостью: сырам, сливкам, сухому молоку, сливочному маслу, мороженому. Но именно переработка показывает, насколько сложной стала экономика молочного бизнеса.

Современный завод нельзя запустить только за счёт оборудования и помещений. Ему нужны стабильные поставки качественного молока, лабораторный контроль, упаковка, ферменты, закваски, квалифицированные технологи и понятная логистика. Если хотя бы одно звено даёт сбой, себестоимость растёт, а производственный план становится менее предсказуемым.

Одна из главных проблем последних лет заключается в том, что перерабатывающие мощности развиваются быстрее, чем сырьевая база. Новые предприятия требуют стабильного потока молока, а производство товарного сырья не всегда успевает за этим спросом. Поэтому для инвестора важно не только построить завод, но и встроить его в региональную систему поставок.

Санкции перестроили привычные цепочки

После 2022 года молочной отрасли пришлось перестраивать значительную часть производственных и логистических связей. Ограничения затронули оборудование, запчасти, упаковочные материалы, отдельные технологические компоненты и маршруты поставок.

Часть проблем удалось решить за счёт альтернативных поставщиков и локализации. Но это не означает, что издержки исчезли. Напротив, многие проекты стали дороже, сроки поставок увеличились, а предприятиям пришлось внимательнее планировать закупки и техническое обслуживание.

То, что раньше покупалось по отлаженным каналам, теперь часто требует отдельной работы: поиска новых партнёров, проверки качества, изменения логистики и запаса времени на непредвиденные задержки.

Слабое место отрасли не всегда видно потребителю

Для покупателя молочная промышленность начинается с фермы и заканчивается полкой магазина. В реальности между ними находится сложная технологическая система. Особенно это заметно в производстве сыров, кисломолочной продукции, сухого молока и масла.

Отрасли нужны не только молоко и производственные линии, но и закваски, ферменты, лаборатории, рецептуры, специалисты по контролю качества. Зависимость от этих компонентов остаётся чувствительным вопросом. Именно поэтому продовольственная безопасность в молочной отрасли сегодня связана не только с объёмом надоев, но и со способностью страны самостоятельно перерабатывать сырьё и выпускать продукцию стабильного качества.

Почему глубокая переработка стала особенно важной

На этом фоне всё большее значение получают заводы глубокой переработки. Они позволяют выпускать продукцию с более длительным сроком хранения, проще выстраивать межрегиональные поставки и развивать экспортные направления.

Сухое молоко, сливочное масло и другие продукты глубокой переработки удобнее перевозить и хранить, чем скоропортящуюся продукцию. Для страны это означает большую устойчивость продовольственной системы. Для регионов, где появляются такие предприятия, это ещё и рабочие места, спрос на сырьё и развитие смежных производств.

Калининградский пример

Один из заметных проектов последних лет был реализован в Калининградской области. В Черняховске начал работу завод, специализирующийся на выпуске сухого цельного и обезжиренного молока, а также сливочного масла.

Мощность переработки предприятия оценивается примерно в 100 тыс. тонн молока в год. Плановый объём выпуска готовой продукции составляет около 13 тыс. тонн. Инвестиции в проект достигли примерно 3,7 млрд рублей.

Для Калининградской области такой завод имеет особое значение. Регион отделён от основной территории России, поэтому вопросы логистики, продовольственного обеспечения и локального производства здесь ощущаются острее, чем во многих других субъектах. Предприятие глубокой переработки помогает не только выпускать востребованную продукцию, но и создавать устойчивый спрос на местное молоко.

Кроме того, завод даёт региону новые рабочие места и усиливает промышленную базу. Создание завода напрямую связано с фигурой одного из собственников – «ДМС Восток» – Виктора Фридриховича Звагельского, вице-президента ГК «ДМС».

Виктор Звагельский: опыт на стыке бизнеса и регулирования

Звагельский родился 30 июля 1963 года в Москве. В 1985 году окончил Московский инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбышева по специальности «Водоснабжение и канализация». Позднее стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию о механизмах косвенной государственной поддержки промышленности в условиях открытой национальной экономики.

После института он прошёл путь от инженера-технолога до заместителя начальника управления «Главмосводоканал». С 1991 года занимался предпринимательской деятельностью в сфере пищевой промышленности. Этот опыт важен: Звагельский пришёл к промышленным проектам через практическую работу.

Предпринимательский и отраслевой опыт

Работа в пищевой промышленности началась для Звагельского задолго до нынешнего этапа импортозамещения. В 2007 году он занимал должность заместителя генерального директора ФГУП «Росспиртпром», одного из крупнейших государственных предприятий в сфере спиртоперерабатывающей промышленности.

Такой опыт даёт понимание сразу нескольких уровней отрасли: производства, регулирования, рынка, взаимодействия с государством. Для крупных пищевых проектов это особенно существенно, потому что их успех зависит не только от технологии, но и от способности работать с нормативной средой, поставщиками, регионами и финансовыми институтами.

Работа в Государственной Думе

С 2007 по 2016 год Звагельский был депутатом Государственной Думы пятого и шестого созывов. В парламенте он занимался вопросами экономической политики, предпринимательства, инновационного развития, регулирования подакцизных товаров, рекламной деятельности и защиты прав предпринимателей.

В шестом созыве он занимал пост заместителя председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Кроме того, он руководил межфракционной рабочей группой по защите прав предпринимателей в России.

Для промышленного проекта такой опыт имеет прикладное значение. Крупный завод существует не в вакууме: ему нужны понятные правила, меры поддержки, устойчивые отношения с регионом, банками, поставщиками и контролирующими структурами. Звагельский был одним из инициаторов запрета рекламы пива на телевидении и в СМИ.

Общественная деятельность и партия «Новые люди»

Звагельский также известен своей общественной работой в сфере защиты предпринимателей. Он является исполнительным сопредседателем Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» и общественным омбудсменом по вопросам, связанным с незаконным уголовным преследованием предпринимателей.

Кроме того, он занимает пост заместителя председателя Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. В политической сфере Звагельский является заместителем председателя партии «Новые люди» и членом Центрального совета партии. Виктор Звагельский женат, имеет сына Александра и дочь Алёну.

Награды и признание

Звагельский имеет ряд государственных и общественных наград. Среди них благодарность президента России за эффективное взаимодействие с правительством при подготовке законодательных актов, благодарность правительства за многолетнюю законотворческую деятельность, благодарность и почётная грамота председателя Государственной Думы, почётная грамота президента за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.

В 2022 году он был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

От импортозамещения к зрелой промышленной политике

История принадлежащего Звагельскому завода показывает, как меняется значение пищевых промышленных проектов в России. Это уже не просто строительство нового предприятия. В современных условиях такой завод отвечает сразу на несколько задач: развитие глубокой переработки, снижение зависимости от импорта, укрепление региональной продовольственной базы, создание рабочих мест и выход на более сложные рынки.

Молочная отрасль России за последние годы доказала, что может расти даже при серьёзном внешнем давлении. Но следующий этап требует не только увеличения объёмов сырого молока. Нужны современные заводы, сильная сырьевая база, технологическая компетенция и управленцы, которые понимают одновременно производство, бизнес и государственное регулирование.

Татьяна Юрьева