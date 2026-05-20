«Экстраординарная ситуация» для бездомных животных: как регионы пытаются узаконить быстрые убийства вместо решения проблемы

В нескольких регионах России снова возвращаются к идее, которая выглядит простой только на бумаге: если бездомных животных стало слишком много, их нужно отловить, подержать несколько дней и умертвить. Формально это подается как способ защитить людей и сэкономить бюджет. На деле речь может идти о легализации массовой эвтаназии под новым бюрократическим названием: «экстраординарная ситуация».

Именно это понятие становится ключевым в региональных инициативах. В Иркутской области законопроект уже готовится ко второму чтению, в Коми аналогичный закон подписан и должен вступить в силу 1 сентября 2026 года, в Адыгее похожие поправки обсуждаются внутри правительства региона. Общая логика одна: региональные власти получают право объявлять особый режим, после чего под отлов могут попасть даже стерилизованные, вакцинированные и маркированные животные. Их возврат на прежнее место запрещается, а шанс на жизнь фактически зависит от того, найдется ли новый владелец за 10-20 дней.

Удобная формула вместо реального решения

Главная проблема в том, что такой подход не решает саму причину появления безнадзорных животных. Он лишь убирает с улиц видимый результат человеческой безответственности: выброшенных собак, бесконтрольный самовыгул, отсутствие регистрации, разведение без контроля. Наказывать за это смертью животное удобно, потому что животное не подаст жалобу, не задаст вопрос чиновнику и не попросит отчет о потраченных деньгах.

Экономический аргумент тоже выглядит сомнительно. Массовая эвтаназия часто продается обществу как «дешевое решение». Но отлов, содержание, оформление, утилизация и постоянное повторение этой процедуры не исчезают из бюджета. Исследования из открытых источников подтверждают, что вариант с эвтаназией обходится казне даже дороже: оптимальный тариф на полную обработку одной собаки по программе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) составляет 10–12 тысяч рублей, тогда как метод отстрела и уничтожения в приютах может достигать 13 тысяч рублей за особь.

Более того, популяция реагирует на истребление изменением локаций и более активным размножением, при котором в выводках начинают превалировать самки. Также важным фактором является возрастание выживаемости потомства, так как при сокращении популяции борьбы за кормовые ресурсы становится меньше. В результате через короткое время регион снова получает ту же проблему, только уже с новыми расходами и еще более ожесточенной общественной дискуссией.

Есть и правовой вопрос. В России действует федеральный закон об ответственном обращении с животными, а сама идея ответственного отношения к животным закреплена на конституционном уровне и неоднократно озвучивалась Президентом. Если региональная политика сводится к тому, что здоровое животное можно убить после короткого срока содержания, трудно объяснить, где здесь ответственность. Особенно на фоне позиции Конституционного суда, который указывал, что основания для умерщвления животных не могут выводиться из удобства администрирования или экономии бюджетных средств. Де-факто подобное региональное законодательство противоречит духу федерального законодательства, базовыми принципами которого признаются недопустимость жестокого обращения с животными и неэффективность умерщвления как метода решения проблемы переизбытка их популяции.

Когда под ударом оказываются не только бездомные животные

Последние громкие случаи нападений нередко связаны не с бездомными, а с домашними собаками, оставленными без контроля. Если причина в безответственности людей, то массовое уничтожение безнадзорных животных становится не решением, а подменой темы.

Самый тревожный сценарий касается обычных владельцев. Если домашняя собака потеряется во время действия такого режима, она может быть отловлена как безнадзорная. Дальше вступает в силу не здравый смысл, а бюрократическая процедура: срок содержания, отсутствие владельца, решение подрядчика. В такой системе ошибка человека, потерянный ошейник или позднее обращение могут стоить животному жизни.

У этой истории есть и нравственное измерение. Общество, которое привыкает к массовому убийству здоровых животных как к нормальному административному инструменту, меняется не в лучшую сторону. Детям трудно объяснить, почему вчера им говорили о сострадании и ответственности, а сегодня региональный закон разрешает убивать тех, кому просто не нашли дом.

Регионы, которые действительно хотят снизить число безнадзорных животных, должны заниматься не красивыми формулировками, а скучной и долгой работой: регистрацией, контролем владельцев, развитием приютов, стерилизацией, просвещением, наказанием за выбрасывание животных и самовыгул. Это сложнее, чем принять закон об «экстраординарной ситуации».

Пока же складывается впечатление, что часть региональных властей пытается представить жестокость как эффективность. Но массовая эвтаназия не станет ни современной политикой, ни экономией, ни ответственным обращением. Она лишь покажет, что региональные чиновники не справились с управлением проблемой и решили переложить цену своей неэффективности на тех, кто не может защитить себя сам.

Татьяна Юрьева