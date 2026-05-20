Тамбовские энергетики с начала года выявили почти две тысячи незаконных подвесов линий связи на опорах ЛЭП

.

С начала 2026 года в ходе плановых осмотров линий электропередачи (ЛЭП) в Тамбовской области энергетики выявили 1 999 опор с незаконно размещенными линиями связи. За 2025 год было зафиксировано 12 958 подобных фактов.

В большинстве случаев собственников телекоммуникационного оборудования удается установить и потребовать устранения нарушений. Несанкционированный монтаж линий связи создает риски для надежного электроснабжения потребителей, осложняет проведение ремонтных и аварийно-восстановительных работ, а также может представлять угрозу жизни и здоровью самих нарушителей. Дополнительная нагрузка на опоры способна привести к повреждению электросетевой инфраструктуры.

Энергетики напоминают: размещение линий связи на опорах ЛЭП без согласования с сетевой организацией и получения технических условий является нарушением законодательства и имущественных прав собственника инфраструктуры. «Тамбовэнерго» оставляет за собой право демонтировать незаконно размещенные линии связи в установленном порядке с последующим взысканием затрат.

При этом филиал открыт к сотрудничеству с добросовестными операторами связи. Подать заявку на размещение ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства можно на сайте АО «Россети Цифра»: https://rosseti.digital.

Сообщить о фактах незаконного размещения линий связи на опорах ЛЭП можно по телефону «Светлой линии 220»: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный) или по короткому номеру 220.

Анонимность гарантируется.