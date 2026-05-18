В тамбовском филиале «Россети Центр» прошёл турнир по мини-футболу

.

Сотрудники ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» приняли участие в спортивном марафоне «Мы вместе!», который состоялся на базе спортивно-тренировочного центра. Мероприятие прошло при активной поддержке Первичной профсоюзной организации филиала и стало частью объявленного в 2026 году ПАО «Россети Центр» спортивного марафона.

В соревнованиях принимали участие Кирсановский, Моршанский, Жердевский районы электрических сетей, а также сборная команда исполнительного аппарата филиала. Победу в турнире одержал Кирсановский район электрических сетей, что стало ярким подтверждением их спортивного мастерства.

Турнир по мини-футболу был организован с целью укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни, выявления лучших спортсменов среди работников, а также совершенствования спортивного мастерства любителей футбола.

Соревнования прошли в дружественной и сплочённой атмосфере, позволили участникам повысить уровень физической подготовки, проявить командный дух и поддержать корпоративные традиции.

Проведение подобных спортивных мероприятий способствует формированию здоровых привычек, укреплению корпоративной культуры и поддержанию высокого уровня мотивации среди сотрудников филиала.