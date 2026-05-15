В новой форме – к новым победам: «ФосАгро-Регион» вручила клюшки и экипировку юным хоккеистам из Орла

Для многих орловских мальчишек хоккей стал частью их жизни.

Ледовая арена Орла – под крылом ДРОЗДа. «Детям России – образование, здоровье и духовность», сокращенно ДРОЗД, так называется всероссийский социальный проект компании «ФосАгро». С прошлого года в Орловской области его реализует крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро»).

И это для региона отличная новость, как показал день 13 мая. В спортивной школе «Ледовое поколение» состоялся настоящий ледовый праздник. Повод был важный: в рамках программы ДРОЗД компания «ФосАгро-Регион» вручила ребятам новую хоккейную форму, клюшки и спортивную атрибутику. Мальчишкам, для которых хоккей давно стал частью их жизни, этот день запомнится надолго. Сразу после церемонии на льду закипела настоящая борьба – команды сошлись в товарищеском матче.

Достойный пример

На торжественной церемонии вручения присутствовала руководитель департамента физической культуры и спорта Орловской области Елена Казачкова. Она поздравила воспитанников школы и отметила вклад компании «ФосАгро-Регион» в развитие спорта. Компания не первый год оказывает поддержку, и не только школе «Ледовое поколение». Пожалуй, все жители Орла бывали на новогоднем ледовом коньке в центре города, украшенном праздничной иллюминацией. Его ежегодно организует «ФосАгро-Орел», региональная компания «ФосАгро-Регион».

Церемония вручения новой хоккейной формы юным спортсменам.

– Мы ценим вклад «ФосАгро-Орел», это достойный пример социально ориентированного бизнеса. И, конечно, тот факт, что в прошлом году наш регион вошел в федеральную программу ДРОЗД, имеет для нас огромное значение, - сказала Елена Казачкова.

Соглашение о сотрудничестве в реализации программы ДРОЗД подписывали губернатор Андрей Клычков и генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. В рамках программы в регионе будут созданы спортивные секции по различным видам спорта, в том числе на базе уже существующих спортшкол, клубов. Их посещение будет бесплатным для детей.

«ФосАгро-Регион» реализует программу ДРОЗД не только в Орловской области, но также и в Воронежской, Тамбовской, Волгоградской областях. На Черноземье программой охвачено свыше 4 тысяч воспитанников пяти спортивных школ.

Региональные компании сети поддерживают спорт и в Краснодарском крае, Нижегородской и Пензенской областях. Помощь «ФосАгро-Регион» включает оснащение школ и секций, участие в проведении региональных турниров и организации поездок юных талантов на всероссийские чемпионаты и многое другое.

Хоккей как школа жизни

Ребята с нетерпением рассматривали экипировку, им не терпелось примерить новые свитера. Улыбки на их лицах говорили громче любых слов. В этой форме им предстоит выступать на Кубке адмирала Ушакова в Москве - одном из самых ярких соревнований в мире детского хоккея!

Новая экипировка от «ФосАгро-Регион»-мощный стимул для юных хоккеистов.

Спортивная школа «Ледовое поколение» существует с 2019 года. Сегодня здесь занимаются более 250 ребят. Новую хоккейную форму и клюшки воспитанникам вручил лично Сергей Засимов, директор «ФосАгро-Орел».

– Спорт – важный показатель качества жизни, а хоккей – настоящая школа жизни. Он учит держать спину даже когда устал, забивать голы, когда не везет. Хоккей укрепляет командный дух и веру в себя, – приветствовал участников мероприятия генеральный директор «ФосАгро-Орел» Сергей Засимов. – Пусть эта новая форма станет для вас настоящей броней победителей. Желаю вам ярких матчей и побед. А кроме того – не опускать клюшки, забивать шайбы в сетку, смело идти в атаку!

Директор школы «Ледовое поколение» Сергей Кирмасов считает, что присоединение региона к социальной программе ДРОЗД станет значимым импульсом для развития спорта. Поддержка компании становится более комплексной и системной.

– Мы очень благодарны компании «ФосАгро-Регион» за поддержку детского спорта на Орловщине. В Орле действуют уже две ледовые арены, наши хоккеисты входят в топ-10 сильнейших команд ЦФО. Надеюсь, что форма и клюшки с логотипом партнера станут для нас талисманом и помогут ребятам достичь новых выдающихся результатов, – поделился Сергей Кирмасов.

Матч, который зажег лед

Торжественное вручение плавно перетекло в настоящий хоккейный праздник. На лед вышли команды «Ледовое поколение» 2015 и 2013 годов рождения. То, что происходило на площадке, сложно было назвать просто товарищеской игрой – мальчишки выложились по полной, показывая характер, волю и ту самую любовь к хоккею, о которой говорят их тренеры и родители.

С первых же минут стало понятно: возраст здесь не главное. Младшие действовали дерзко и напористо, старшие отвечали опытом и дисциплиной. Шайба ходила от ворот к воротам, игроки не жалели себя в единоборствах, а вратари то и дело выручали свои команды после опасных моментов.

Каждый забитый гол взрывал ледовую арену. На льду – море эмоций и счастливые объятия партнеров. На трибунах – настоящий фан-сектор из родителей и близких, которые поддерживали своих юных чемпионов так, будто это финал Кубка Гагарина. Овации, возгласы одобрения, восторженные крики – все это смешивалось в единую энергию, которая передавалась игрокам.

Для юных хоккеистов этот матч стал первой проверкой новых сил в новой форме – и они прошли ее блестяще.

Проверка командных сил в новой форме, с новыми клюшками прошла блестяще.

Настроены на победу

Впереди у команды 2015 года рождения серьезное испытание. Им предстоит принять участие в отборочных играх Кубка адмирала Ушакова в Москве. В прошлом году орловская команда уже участвовала в этом турнире и заняла третье место. Сейчас ребята настроены на большее.

Готовить команду к турниру будет тренер Валерий Мартыненко. Он знает своих подопечных как никто другой:

– У нас сплоченная команда, давно уже играем. В этом году играли на ЦФО, заняли третье место. Могли, конечно, и лучше выступить. Но немножко не хватило сил. Ребята старательные, но я считаю, что надо трудиться. Впереди очень много работы. Коллектив у нас дружный – и родители, и дети.

Тренер отметил, что новая экипировка от «ФосАгро-Регион» и участие в программе ДРОЗД – это мощный стимул. Хоккейная команда теперь хорошо оснащена. Тренировки начинаются в июле, и до конца мая ребята полностью включены в спортивную жизнь.

На трибуне за сына болеет Виктория – мама хоккеиста команды 2015 года рождения Владислава Чеснокова, который выступает под восьмым номером. И это не с проста. Настоящим хоккейным кумиром своего сына Виктория называет прославленного российского хоккеиста – Александра Овечкина.

– Мой сын занимается хоккеем с 4,5 лет, у него амплуа нападающего. С удовольствием занимается, ездим на турниры, наша команда побеждает. Он один из лидирующих игроков, это показывают результаты. Но самое главное то, что он любит хоккей. У нас очень дружная команда. Родители очень активные, дружат и поддерживают всегда своих детей, ходим на игры, болеем за ребят, – рассказала Виктория.

Капитан команды «Ледовое поколение – 2015 г.р.» 11-летний Всеволод Игнатенко, центральный нападающий, играющий под 15-м номером, поделился своими мыслями о команде и тренере:

– Мы все дружные, сплоченные. Я могу положиться на игроков моей команды на льду. Занимаюсь хоккеем с трех лет. Тренер у нас строгий, но это помогает нам становиться все лучше и лучше. Из профессиональных хоккеистов мне нравится Александр Радулов, он тащит всю команду «Локомотив».

В новой форме, с новыми клюшками и с неизменным желанием побеждать команда юных орловских хоккеистов вновь выходит на лед, теперь под эгидой ДРОЗДа. А значит, впереди – новые свершения.

Елена Зябкина

Фото Александры Таровых