Российский Промомед и Минздрав Вьетнама обсудили локализацию фармацевтических технологий

Группа компаний «Промомед» и Министерство здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам договорились продолжить развитие стратегического партнерства в области фармацевтики.

Одной из центральных тем встречи стала локализация современных производственных технологий, передача компетенций и расширение совместных проектов в сфере биомедицинских наук.

Переговоры прошли с участием министра здравоохранения Вьетнама Дао Хонг Лан и делегации российской компании во главе с основателем и председателем совета директоров компании Петром Белым.

Во встрече также участвовали представители вьетнамских профильных департаментов, отвечающих за фармацевтическую деятельность, науку, технологии, обучение и международное сотрудничество.

Для Вьетнама сотрудничество в области здравоохранения и фармацевтики остается одним из заметных направлений взаимодействия с Россией. Дао Хонг Лан отметила, что министерство высоко оценивает работу в разработке и производстве инновационных препаратов, дженериков, биоаналогов и в научных исследованиях по перспективным направлениям медицины.

Особое внимание стороны уделили не разовым поставкам, а более долгой модели сотрудничества. Речь идет о производстве, передаче технологий, инвестициях в биомедицинские науки и создании условий для вывода новых лекарственных средств на рынок Вьетнама.

Такой формат позволяет рассматривать партнерство не только как коммерческое, но и как часть более широкой технологической кооперации.

По словам основателя компании, Вьетнам рассматривается «Промомедом» как один из ключевых партнеров и возможный хаб для расширения деятельности в Юго-Восточной Азии.

В практической части переговоров обсуждалась подготовка документов, адаптация продуктового портфеля и совершенствование программ доступа препаратов на рынок. Министр здравоохранения Вьетнама поручила профильному департаменту оказать российским партнерам консультационное содействие по этим вопросам.

Татьяна Юрьева