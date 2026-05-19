«Россети Центр» напоминают жителям Тамбовской области о правилах пожарной безопасности вблизи энергообъектов

В охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП), подстанций, распределительных устройств и кабельных линий запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, складировать горючие материалы, а также проводить работы, которые могут стать причиной возгорания или затруднить доступ к энергообъектам.

Пожары вблизи линий электропередачи и подстанций могут привести к повреждению оборудования и нарушениям электроснабжения потребителей, в том числе социально значимых объектов.

Отдыхая на природе, важно заранее убедиться, что место стоянки или разведения огня находится вне охранных зон ЛЭП и трансформаторных подстанций.

Если вы оказались рядом с очагом возгорания, необходимо немедленно покинуть опасную территорию и предупредить окружающих.

Энергетики напоминают: огонь рядом с объектами электросетевого комплекса представляет опасность для жизни и может стать причиной серьезных последствий. О случаях возгорания вблизи энергообъектов следует незамедлительно сообщать по телефонам 01, 112 или на круглосуточную горячую линию энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220, звонок бесплатный).