Общество19 мая 2026 9:35

«Россети Центр» напоминают жителям Тамбовской области о правилах пожарной безопасности вблизи энергообъектов

В условиях повышенной пожарной опасности филиал ПАО «Россети Центр» — «Тамбовэнерго» призывает жителей региона строго соблюдать правила пожарной безопасности рядом с объектами электросетевого комплекса
В охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП), подстанций, распределительных устройств и кабельных линий запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, складировать горючие материалы, а также проводить работы, которые могут стать причиной возгорания или затруднить доступ к энергообъектам.

Пожары вблизи линий электропередачи и подстанций могут привести к повреждению оборудования и нарушениям электроснабжения потребителей, в том числе социально значимых объектов.

Отдыхая на природе, важно заранее убедиться, что место стоянки или разведения огня находится вне охранных зон ЛЭП и трансформаторных подстанций.

Если вы оказались рядом с очагом возгорания, необходимо немедленно покинуть опасную территорию и предупредить окружающих.

Энергетики напоминают: огонь рядом с объектами электросетевого комплекса представляет опасность для жизни и может стать причиной серьезных последствий. О случаях возгорания вблизи энергообъектов следует незамедлительно сообщать по телефонам 01, 112 или на круглосуточную горячую линию энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220, звонок бесплатный).