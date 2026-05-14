T2 прокачала сеть в Тамбовской области к летнему сезону

Для обеспечения клиентов качественными услугами связи технические специалисты компании расширили емкость сети в Тамбове, а также в Мичуринске и еще пяти районных центрах.

С начала 2026 года сетевая инфраструктура T2 была оптимизирована с учетом ежегодного роста и перераспределения нагрузки на сеть в теплое время года. Работы коснулись не только городов, но и пригородных территорий, где в летний период традиционно увеличиваются количество пользователей и объем потребляемого трафика.

Модернизация затронула базовые станции в Тамбове, Мичуринске, Котовске, Кирсанове, Уварове, Рассказове и Жердевке. Благодаря запуску нового технического объекта улучшено качество связи в центральной части Тамбова. В зону действия базовой станции попали жилой массив, Кооперативный техникум Тамбовского облпотребсоюза, муниципальные и социальные объекты. Также была расширена емкость сети T2 в крупном районе новой застройки – на территории ЖК «Микрорайон Телецентр». Благодаря проведенным работам сетевая нагрузка распределяется более равномерно, в том числе в периоды пиковой активности пользователей, что дает каждому клиенту более стабильное соединение.

Олег Пасынков, директор тамбовского филиала T2:

«Мы постоянно работаем над развитием сети в Тамбовской области, чтобы неизменно обеспечивать уверенное покрытие везде, где это нужно нашим клиентам. При проведении технических работ T2 всегда уделяет особое внимание подготовке инфраструктуры к периодам перераспределения нагрузки на сеть, например, к сезонной миграции населения в пригороды, туристические локации и сельские территории. Клиенты T2 хотят всегда оставаться на связи и с комфортом пользоваться привычными сервисами, обеспечить им такую возможность – одна из наших главных задач».

