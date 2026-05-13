«Тамбовэнерго» напоминает о необходимости соблюдать требования безопасности при проведении работ вблизи линий электропередачи

В связи с участившимися несчастными случаями при проведении строительных, земляных и погрузо-разгрузочных работ вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), филиал «Россети Центр» — «Тамбовэнерго» призывает руководителей организаций, осуществляющих эти работы, и занятых в них работников соблюдать необходимые меры безопасности.

Охранная зона ЛЭП – это территория, расположенная по обе стороны от крайних проводов воздушной линии электропередачи. Для воздушных линий (ВЛ) напряжением 0,4 кВ она занимает по 2 метра в обе стороны, для ВЛ 10 кВ – по 10 метров, для ВЛ 35 кВ – по 15 метров, для ВЛ 110 кВ – по 20 метров. Класс напряжения указан на знаках, размещенных на опорах ЛЭП. Если вы сомневаетесь в классе напряжения, соблюдайте максимальную дистанцию.

Любые работы в пределах охранных зон, как и проезд под проводами транспортных средств высотой более 4,5 метра, без письменного согласования сетевой организации категорически запрещены «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».