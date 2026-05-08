Энергетики «Тамбовэнерго» поздравили труженицу тыла с праздником Великой Победы

История Валентины Петровны — пример стойкости и жизнелюбия. Во время войны она осталась с матерью, так как отца забрали на фронт. Им пришлось столкнуться с голодом и холодом — жгли траву для тепла, выживали благодаря собственному хозяйству. Уже в юном возрасте Валентина помогала колхозу, где позже ее муж, прошедший всю войну и три года служивший на японской границе, стал трактористом.

Ветераны Великой Отечественной войны — это легендарное поколение победителей, перенесшее тяжелейшие испытания с огромным достоинством. Энергетики «Тамбовэнерго» стремятся следовать их примеру, проявляя уважение к мужеству, стойкости характера и жизненной энергии тех, кто внес неоценимый вклад в Победу.