Игорь Артамонов: Фестиваль – это ориентирование в мире специальностей

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Липецкая область впервые участвует во Всероссийском фестивале «Билет в будущее». Он открылся сегодня. Одну из площадок посетил губернатор региона Игорь Артамонов. Он побывал в Липецком металлургическом колледже и встретился с участниками.

«Фестиваль – это раннее профессиональное тестирование и ориентирование в мире специальностей. Больше тысячи школьников примут в нём участие. Они могут прийти в колледж, посмотреть, каким профессиям здесь учат, попробовать себя в них. Интересно даже взрослым, представляю, какие впечатления у ребят», – отметил губернатор.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Кроме Липецкого металлургического колледжа в регионе работают площадки на базе Чаплыгинского аграрного колледжа и Елецкого медицинского колледжа имени К.С. Константиновой. Более 1000 школьников региона узнают о профессиях, примут участие в мастер-классах от партнёров и посетят предприятия в ходе профориентационных экскурсий. Участники пообщаются со сверстниками, профориентологами и специалистами-практиками из разных областей. Также будущие профессионалы познакомятся с учебными заведениями региона.

Партнёрами фестиваля выступают больше 20 предприятий. Это потенциальные работодатели. Губернатор подчеркнул, что это положительная практика, которую необходимо развивать.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Пришло время вкладываться не только в свои проекты, но и в кадры. Приглашая инвестора, мы меняем цифры набора по специальностям, вводим новые направления, делаем все возможное, чтобы у него были нужные специалисты. Но, как отметили вчера на заседании Президиума Госсовета, и инвестор должен вкладываться в профильные учебные заведения. Только объединив усилия, мы сможем решить проблему и кадрового голода, и доходов», – подытожил губернатор.