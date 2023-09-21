В Московской области задержали тамбовчанина, который перевозил 10 кг наркотиков

Наркотик мужчина собирался привезти в Тамбов

Инспекторы ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области задержали 37-летнего жителя Тамбова, подозреваемого в сбыте наркотиков.

- Вечером на маршруте патрулирования на 34 км Пятницкого шоссе экипаж ДПС заметил мужчину. Гражданин вышел из леса с большим пакетом в руках и сел в автомобиль, припаркованный на обочине дороги. Подъехав к машине для проверки документов, полицейские заметили, что водитель вел себя подозрительно и сильно нервничал. В связи с этим сотрудниками полиции было принято решение досмотреть транспортное средство. В салоне автомобиля за передним пассажирским сиденьем был обнаружен полиэтиленовый пакет с 40 спрессованными брикетами, - говорит начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу ОМВД России по г.о. Солнечногорск, которая изъяла брикеты и отправила их на исследование.

- Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, изъятое вещество общей массой около 10 килограммов содержит в своем составе производное наркотического средства – МDMB(N)-22 (синтетический каннабиноид), - отметила Татьяна Петрова.

Со слов задержанного, в одном из мессенджеров ему предложили работу по перевозке запрещенных веществ. По указанию работодателя он должен был забрать наркотики по данным ему координатам в Подмосковье, а отвезти их в город Тамбов и ждать дальнейших указаний. В отношении подозреваемого следователем Следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. Тамбовчанина заключили под стражу.

Фото ГУ УМВД России по Московской области