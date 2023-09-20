В Тамбове регоператору заплатят почти 18 миллионов рублей за уборку мусора возле контейнерных площадок

Теперь мусор будут убирать и рядом с контейнерами Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове планируют поменять, а точнее, как говорят в мэрии, синхронизировать систему сбора и вывоза мусора. Напомним, сейчас отходы из контейнеров и бункеров, вывозит региональный оператор, средства на эти работы заложены в тариф, который оплачивают жители многоэтажек и частного сектора. Тамбовчанам не раз объясняли, что мебель, покрышки, строительный мусор, а также срубленные на своем участке деревья и кусты, в мусор выбрасывать нельзя. Для того, чтобы избавиться от него, требуется заключить договор со спецорганизацией, услуги которой, естественно, оплачиваются отдельно. Но, учитывая что всё это появляется возле мусорных площадок, горожане требование о вывозе отходов не соблюдают. Особенно остро проблема стоит весной и осенью, во время уборки, которую проводят жители индивидуальных домов и многоэтажек. В это время мусорные площадки превращаются в самые настоящие помойки.

- Ответственность регионального оператора на сегодняшний день – это уборка мусора из контейнеров и бункеров-накопителей, куда попадают крупногабаритные отходы, всё, что расположено на площадке или рядом с ней, они убирать были не обязаны, - рассказали в администрации Тамбова.

В итоге в городе мусор из контейнеров и бункеров вывозит регоператор – ООО «Тамбовская сетевая компания», а то, что оказывается за их пределами, считается уже несанкционированной свалкой, и с ними своими силами или с привлечением сторонних организаций должны бороться городские службы. Такая работа ведётся. По данным мэрии, в прошлом сентябре с контейнерных площадок города вывезли 55 грузовиков отходов, в октябре 2022-го их число выросло в десять раз и составило уже 587 машин. Теперь в Тамбове решили доверить уборку мусора с мусорных площадок и прилегающих к ним территориям спецорганизации. Электронную закупку по выбору подрядчика для этих работ объявили 7 сентября. Как следует из аукционной документации, тендер заинтересовал только одну организацию – действующего регионального оператора ООО «ТСК». За работы их заказчик, которым выступил комитетом благоустройства и охраны окружающей среды администрации города, предлагал почти 17,8 миллиона рублей. Учитывая, что конкуренция на аукционе отсутствовала, контракт с регоператором планируют заключить именно на эту сумму. Действовать договоренность будет до 29 декабря этого года, то есть три с небольшим месяца. По её условиям, компания должна будет убирать с территории контейнерных площадок и прилегающей территории, которая, как обозначено в правилах благоустройства города Тамбова, составляет для таких объектов 5 метров отходы IV и V классов опасности. К первым относится мусор, который разлагается больше трёх лет – это картон, флаконы и ёмкости из-под косметики, покрышки. К пятому классу опасности относят лампы накаливания, алюминий, чугунный и кирпичный лом, пищевые отходы, пластик, полиэтилен и древесные отходы.

По условиям контракта эти отходы, находящиеся за пределами контейнеров и бункеров нужно будет убирать вручную или подметая. Обозначено, что если площадь мусора не превышает 1 кв. м., его должны забирать ежедневно, если она больше – в течение двух дней. Если свалка значительная, по договорённости с мэрией мусоровывозящая компания может заниматься её уборкой до 5 дней. Всего на обслуживание ТСК планируют передать 639 городских мусорных площадок. За выполнением условий контракта в городе обещают следить. В документах закупки говориться, что заказчик, вправе в любое время проверить ход, качество и объём услуг. Для этого сотрудники городских служб будут объезжать контейнерные площадки и оценивать их состояние.

- Также исполнитель должен подтверждать качество своей работы, отправляя в комитет фото или видео мусорных площадок до и после уборки, - говорят в администрации города.

Татьяна Чернышева

Фото мэрии

КСТАТИ

В городе началась большая уборка

В администрации города провели заседание штаба осеннего месячника по благоустройству, первые мероприятия которого стартуют в Тамбове с 22 сентября. Особенностью организации месячника этой осенью станет то, что субботники будут проводиться по 20 микрорайонам с отработкой всего спектра задач разных направлений - от уборки и организации вывоза мусора до высадки деревьев, а также проведения некоторых видов ремонтных работ. Традиционно, в городскую уборку постараются вовлечь как можно больше жителей города, информацию о проведении субботников до людей доведут дополнительно.