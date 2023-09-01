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Общество1 сентября 2023 11:25

«Тамбовэнерго» обеспечит мощностью новый логистический центр

Специалисты филиала «Тамбовэнерго» начали подготовку к проведению работ по выдаче мощности площадке для строительства нового логистического комплекса, которое началось на территории индустриального парка «Котовск»
Источник:kp.ru
фото с сайта АО «Корпорация развития Тамбовской области»

фото с сайта АО «Корпорация развития Тамбовской области»

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составит 300 кВт.

Логистический комплекс должен стать одним из крупнейших работодателей Тамбовской области. Ожидаемый социальный эффект от реализации данного проекта – создание в регионе около 5 тысяч новых рабочих мест. Комплекс будет располагаться на земельном участке площадью 285 тысяч квадратных метров, заняв 100 тысяч квадратных метров.

На данный момент строительная площадка уже обеспечена необходимой инфраструктурой: произведено обустройство дорог и осуществлено строительство очистных сооружений.

«Строительство новых объектов способствует повышению инвестиционного потенциала региона. Таким образом, своевременно выполняя обязательства по технологическому присоединению, «Тамбовэнерго» вносит вклад в экономическое развитие Тамбовской области», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Кирилл Юткин.

БИЗНЕС-ПРЕСС