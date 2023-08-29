Игорь Артамонов: Пусть наша помощь и поддержка придают вам сил, ребята

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Липецкий реактивный артиллерийский дивизион имени Героя России Олега Пешкова приступил к выполнению боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своём телеграм-канале.

«Наш артдивизион имени Олега Пешкова уже на боевых позициях. Командование хвалит липецких парней. Бойцы прошли хорошую подготовку, профессионально выполняют задачи. Про боевой дух что и говорить – этого нашим ребятам не занимать. Все они пришли на службу добровольно, никто не повернул назад», – отметил губернатор.

По поручению руководителя Липецкой области бойцам артдивизиона имени Пешкова доставлена очередная партия гуманитарного груза. В основном это квадрокоптеры и другие технические устройства.

«Поддерживаем наш артдивизион. Пусть наша помощь и поддержка придают вам сил, ребята! Возвращайтесь с Победой!», - пишет Игорь Артамонов.