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Общество29 августа 2023 7:00

В «Тамбовэнерго» выдали мощность производственной площадке в Тамбовском районе

Специалисты филиала «Тамбовэнерго» осуществили выдачу мощности производственному зданию торгового дома «Восход», расположенному в деревне Крутые Выселки Тамбовского района
Источник:kp.ru
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Для выдачи торговому центру 114 кВт мощности сотрудники «Тамбовэнерго» спроектировали и построили воздушную линию электропередачи 0,4 кВ, протяженностью 320 метров, произвели замену автоматических выключателей в распределительном устройстве.

«Подключение новых объектов к сетям, наряду с обеспечением надежного электроснабжения потребителей, является основной задачей энергетиков. От ее качественного и своевременного исполнения зависит работа предприятий и организаций, а значит – социально-экономическое развитие региона и повышение качества жизни населения», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Кирилл Юткин.

БИЗНЕС-ПРЕСС