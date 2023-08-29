Высокопроизводительная техника бурёнкам жизненно необходима

.

Кормоуборочные комбайны – важнейшая составляющая автопарка животноводческих сельхозпредприятий, которые зимой обеспечивают поголовье натуральными качественными кормами. Работать подобная техника обычно начинает еще до наступления лета – иначе не успеть заготовить зимний рацион для буренок.

На поля ООО «Золотая Нива» - одного из крупнейших хозяйств Тамбовской области – уже примерно в конце мая выходит комбайн Ростсельмаш серии RSM F 2000. Эти машины способны производить до 200 тонн продукции в час. Интересный факт: 25 сентября прошлого года кормоуборочный комбайн F 2650 стал рекордсменом, как техника, убравшая самое большое количество силоса за 8-часовую смену. За это время машина заготовила 1443 тонны кукурузы. Высокую продуктивность кормоуборочного комбайна оценивают и в «Золотой Ниве».

- На нашем предприятии более 2 тысяч голов крупного рогатого скота, из них порядка 1,5 тысячи голов – дойное стадо, - рассказывает заместитель генерального директора по техническим вопросам ООО «Золотая Нива» Александр Рязанов. - Для заготовки натурального корма мы обрабатываем свыше 10,5 тысяч га. Высокопроизводительная кормоуборочная агротехника при таком поголовье, как вы понимаете, жизненно необходима. Кормоуборочный комбайн Ростсельмаш серии RSM F 2000 обладает всем набором нужных нам функций, качественно и без потерь убирает кормовые культуры.

Машину на предприятии приобрели 2 года назад.

- Перед покупкой изучали разные образцы техники, сравнивали характеристики, конечно же, в том числе, ориентировались на стоимость и на отзывы коллег, - продолжает Александр Николаевич. – Остановили свой выбор на комбайне Ростсельмаш серии RSM F 2000. И, надо сказать не пожалели - он оправдал наши ожидания.

Аграриев привлекли технические характеристики машины. Кормоуборочный комбайн от Ростсельмаш, благодаря специально спроектированному максимально пологому тракту и выверенной геометрии ускорителя массы, обеспечивает более плотное наполнение кузова грузовика, что позволяет экономить на логистике до 10%. Оценили сельхозпроизводители возможность комбайна долгое время находиться в поле без дозаправки – 1500-литрового бака этой машины хватает на 14 часов беспрерывной работы, а это колоссальный выигрыш по времени.

- Хорошо отзываются о машине работающие на этом комбайне механизаторы, отмечает А.Рязанов. - Техника снабжена всеми автоматическими системами помощи, всеми рабочими параметрами можно управлять, не выходя из машины.

Действительно, современная кабина комбайнов серии RSM F 2000 оснащена системой климат-контроля и холодильным отсеком. Кроме этого, есть кресло механизатора с пятью регулировками и информационно-голосовая система, которая непрерывно следит за работой механизмов комбайна, позволяя полностью контролировать процесс. Отслеживать работу машины, более, чем по 80-ти параметрам можно и удаленно - с помощью платформы РСМ Агротроник. Данные передаются через GPRS-модем и доступны как онлайн, так и в записи.

Тамбовские сельхозпроизводители уверены, что с помощью кормоуборочного комбайна Ростсельмаш их поголовье на ближайшую зиму будет полностью обеспечено кормами.

Реклама. АО «Октябрьское»