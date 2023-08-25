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Общество25 августа 2023 13:00

Специалисты Тамбовэнерго провели урок по электробезопасности в детском лагере

Специалисты филиала «Тамбовэнерго» совместно с Советом молодежи филиала провели урок по профилактике детского электротравматизма для воспитанников спортивно-оздоровительного лагеря «Тамбовский Артек», расположенного в Инжавинском районе Тамбовской области
Источник:kp.ru
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Специалисты филиала «Тамбовэнерго» совместно с Советом молодежи филиала провели урок по профилактике детского электротравматизма для воспитанников спортивно-оздоровительного лагеря «Тамбовский Артек», расположенного в Инжавинском районе Тамбовской области.

Энергетики рассказали ребятам об основных правилах электробезопасности и значении установленных на электрооборудовании предупреждающих знаков. Воспитанники посмотрели видеоролики об опасности самовольного проникновения на энергообъекты. Детям были продемонстрированы приемы оказания первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока. В завершающей части занятия энергетики провели тематические конкурсы и викторины, а также вручили каждому ребенку специализированные брошюры и плакаты.

«Уроки электробезопасности – одно из важнейших мероприятий программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на энергообъектах. В течение учебного года наши сотрудники проводят подобные занятия в образовательных учреждениях, а во время каникул – в детских оздоровительных лагерях. Цель таких мероприятий – не только познакомить детей с правилами электробезопасности, но и провести разъяснительную беседу с учителями и воспитателями», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Кирилл Юткин.

БИЗНЕС-ПРЕСС