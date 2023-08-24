В «Тамбовэнерго» показали будущим специалистам специфику работы объектов электросетевого хозяйства

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Специалисты филиала «Тамбовэнерго» совместно с Советом молодежи провели экскурсию по подстанции для студентов Тамбовского государственного технического университета, Мичуринского государственного аграрного университета, Приборостроительного колледжа, Железнодорожного колледжа имени В.М. Баранова и Аграрно-промышленного колледжа, входящих в состав строительного отряда «Энергия».

Во время экскурсии тамбовские энергетики познакомили студентов с оборудованием подстанции 110/6 кВ «Тамбовская №8», рассказали о том, как она устроена, какие инновационные решения применяются, продемонстрировали современные трансформаторы и выключатели. Также будущим специалистам рассказали о преимуществах работы в энергокомпании и о возможных вариантах трудоустройства.

«Экскурсия на подстанцию нового поколения расширила мой кругозор. Я увидела, как передается электроэнергия, лучше поняла процесс передачи электричества от производителя к потребителю», – поделилась впечатлениями командир отряда, студентка Елизавета Курганова.

«Наше предприятие давно и успешно сотрудничает с профильными учебными заведениями по вопросам подготовки квалифицированных кадров. Мы всегда рады показать будущим специалистам специфику работы объектов электросетевого хозяйства. Главная цель, которой подчинена деятельность «Тамбовэнерго» и всего его коллектива – это бесперебойная подача электроэнергии, которая осуществляется за счет слаженной до тонкостей, согласованной до мелочей работы сложных механизмов. Внедряя самые передовые технологии, мы стремимся обеспечивать надёжную и бесперебойную работу всего электросетевого комплекса Тамбовской области», – подытожил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Кирилл Юткин.