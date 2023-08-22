Липецкая филармония сделала еще один шаг в цифровое будущее

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Завершен монтаж светодиодного экрана в концертном зале «Унион», он введен в эксплуатацию и готов к работе в новом, 66-м концертном сезоне. Необходимые для этого средства, более 10 миллионов рублей, выделило Правительство Липецкой области.

Экран позволит осуществлять визуальное сопровождение концертов, музыкальных спектаклей, торжественных мероприятий, лекций, мультимедийных программ. Особенно он будет востребован в проектах, рассчитанных на детей и подростков, потому что для этой категории слушателей визуальная составляющая очень важна.

«Развитие культуры, вложения в нее — это всегда вложение в наше будущее. Современные, оснащенные по последнему техники залы, обязательно привлекут молодое поколение и разнообразит программу», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Ранее в «Унионе» была возможность добавить в музыкальную программу визуальный компонент только с помощью проектора на обычном киноэкране. Но его нельзя использовать, когда на сцене находятся люди: свет проектора негативно влияет на зрение. У нового экрана таких противопоказаний нет. Кроме того, он прекрасно передаёт цвета, сохраняя высокое качество исходного изображения.

«Можно сказать, что Липецкая филармония сделала ещё один шаг в цифровое будущее. И, разрабатывая репертуар 66-го концертного сезона, мы, конечно, учитываем новые возможности. Так, есть планы использовать искусственный интеллект для создания иллюстраций к исполняемой оркестром классической музыке. Это современная мировая практика, и мы готовы её применять. По оценкам специалистов, наш экран на сегодняшний день — один из лучших в ЦФО», — отметила директор Липецкой государственной филармонии Любовь Пличко.