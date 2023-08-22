Тамбовские студенты разработали защиту от дронов на основе нейросетевых технологий

В планах тамбовской команды - создать промышленный образец Фото: Пресс-служба ТГТУ

Студенты Тамбовского государственного технического университета разработали систему защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов.

- Проект, который реализовывался в рамках акселерационной программы ТГТУ «Техносфера», стартовал в прошлом году, - рассказывает доцент кафедры, кандидат технических наук, директор Центра коллективного пользования «Радиоэлектроника и связь» ТГТУ Олег Белоусов, который является его куратором. – К работе над ним привлекли студентов 3-4 курсов бакалавриата, магистратуры, а также аспирантов кафедры «Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем».

Подробностей в целях безопасности не раскрывают, в общем и целом разработанная студентами система защиты представляет собой электромагнитное поле, которое ставит помеху для дронов. В зависимости от типа и класса летательного аппарата с помощью системы можно создать как широкополосные, так и узкополосные помехи. Уникальность разработки тамбовских студентов заключается в том, что, в отличие от существующих систем, в ней используются нейросетевые технологии, которые позволяют точечно воздействовать на летательный аппарат. Авторы проекта говорят, стоимость такого оборудования втрое ниже, чем у существующих аналогов.

Свою разработку авторы проекта не раз представляли на федеральном уровне, в том числе на акселераторе проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023», который недавно прошел в Новосибирске. Работу тамбовчан специалисты оценили очень высоко, от них же ребята получили рекомендации, как улучшить систему. С учетом этих советов оборудование доработали. Сейчас создан опытный образец, который прошел все необходимые испытания и тестирования. Теперь команда разработчиков надеется получить финансирование для создания промышленного образца.