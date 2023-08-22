Губернатор Липецкой области и спикер облсовета поздравили жителей региона с Днем Государственного флага России

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Губернатор Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили жителей региона c Днем Государственного флага Российской Федерации.

«Российский триколор ведет свою историю со времен петровских преобразований и побед, которые утвердили Россию как великую мировую державу, – отмечается в поздравлении. – Во все эпохи он олицетворял собой могущество и независимость Отечества, выражал идеи и принципы государства.

Российский трехцветный флаг объединяет народы в их стремлении к укреплению страны, защите национальных интересов. Флаг – символ славы многих поколений россиян, он связывает воедино трудовые подвиги и боевые победы, научные открытия, спортивные и культурные достижения. Свободную, единую, независимую и сильную Россию невозможно представить без ее символов, одним из которых является Государственный флаг.

Жители Липецкой области активно участвуют в политической жизни общества, своим трудом вносят достойный вклад в укрепление могущества государства, приумножая богатство нашей страны. В этот день мы осознаем себя частью единого государства, гордимся нашими соотечественниками и их достижениями. Эти патриотические чувства особенно важно передать молодежи, детям, чтобы они стали достойными гражданами родной страны. Пусть и впредь под российским флагом страна и регион идут по пути развития и процветания! Пусть крепнут авторитет и мощь нашей Родины!»

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали жителям Липецкой области мира, успехов во всех делах и начинаниях на благо Отчизны и согласия в каждом доме на российской земле.