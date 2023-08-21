Липецкий губернатор Игорь Артамонов: Увеличению турпотока способствует успешное участие в мероприятиях федерального уровня

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Этнографическое путешествие по Липецкой Земле завоевало первое место на XII Межрегиональном творческом фестивале славянского искусства «Русское поле». Крупнейшее фольклорное событие страны состоялось 19-20 августа в московском музее-заповеднике «Коломенское», сообщает Центр развития культуры и туризма Липецкой области.

В туре собраны уникальные народные традиции, внесенные в реестры объектов нематериального культурного наследия народов России и Липецкой области. Это этнографический праздник «Волченские узоры» с картинами из цветного песка, добровская игрушка и «колыбельские бабушки» из Чаплыгинского района с их песенными номерами и костюмами, а также немецкая пекарня Guten Tag, которая стала яркой туристической точкой региона. Программа путешествия-визитки компактная и продумана так, чтобы за один день гости успели проникнуться культурным кодом Липецкой Земли, наполниться положительными эмоциями. Тур разработан в рамках развития детского и семейного отдыха. Его запустят в следующем сезоне. Кроме того, на фестивале была отмечена фабрика НХП «Елецкие кружева». Золотые медали она получила в номинациях «Лучшая коллекция одежды» и «Лучший товаропроизводитель».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

«Участие в крупных мероприятиях федерального уровня влияет на популярность региона, способствует увеличению турпотока, если речь идет об индустрии гостеприимства. Кроме того, участники отмечают для себя интересные идеи и успешные кейсы, которые можно использовать в дальнейшей работе», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Проекты Центра развития культуры и туризма региона уже получали высокую экспертную оценку жюри. Экскурсионный тур «Жили-были в Романово» был отмечен специальной премией «За популяризацию народной игрушки» на конкурсе детских турпроектов в рамках программы «Столица детского туризма». Выбрать поездки и экскурсии по Липецкой области можно на едином туристическом портале.