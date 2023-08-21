Крупная авария оставила жителей Кирсанова без воды

Авария оставила без воды тысячи горожан

Серьёзная авария на сетях, которая произошла в Кирсанове, оставила без воды тысячи горожан. О случившемся местная администрация сообщила утром в воскресенье, 20 августа. Кирсановцам рассказали, что на пересечении улиц Гоголя и Первомайской произошёл порыв водовода.

- Работы ведутся силами сотрудников ООО «Водоканал», специалисты меняют трубы, - говорят в администрации Кирсанова. – В несколько точек города организован подвоз воды для бытовых нужд. Администрация города держит ситуацию на контроле. Сразу после устранения порыва водоснабжение будет восстановлено в полном объеме. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию и просим отнестись с пониманием.

Правда, никакого понимания от кирсановцев, которые в сильную жару остались без воды, чиновники не дождались. По словам жителей, работы, на которые, как они считают, нужно было бросить все силы, к вечеру воскресенья закончились, специалисты с объекта ушли, так в тот день ничего и не доделав.

Раскритиковали люди и качество воды, подвоз которой действительно организовали. Горожан сразу предупредили, что это не питьевая вода, а та, что можно использовать для бытовых нужд, но даже для этих целей, по словам горожан, она не подходит.

- Администрация, вы считаете можно мыть посуду желтой мутной водой с песком? – возмущаются жители. - А потом весь город поголовно с кишечной инфекцией свалится!

- Чиновники, вы видели воду, которую подвезли жителям?! И за ней ещё походить пришлось по жаре! Знаете, это такое себе удовольствие! Сознание можно потерять неподготовленному человеку! – возмущаются кирсановцы.

Пока точно неизвестно, когда у людей появится холодное водоснабжение. В местной мэрии говорят, что порыв очень серьёзный, для его устранения делается всё возможное, но о полой ликвидации аварии пока говорить рано. Специалисты рассчитывают ликвидировать аварию либо к вечеру 21 августа, либо к утру 22-го.

- Порвались трубы, которые закладывались в землю лет 55 назад, а участке протяженностью 30 метров их уложили с нарушением технологии – у стальной трубы не было гидроизоляции. Соответственно за это время она сгнила и превратилась в решето, - говорит представитель ООО «Водоканал» Владимир Жабин. – Принято решение заменить участки двух магистралей длиной 30 метров на новые полипропиленовые, плюс необходимо установить новое запорное оборудование.

Между тем, по закону время отключения холодной воды у жителей не должно превышать 4-х часов, лишь в исключительных случаях, когда авария происходит на крупных трубопроводах, это время увеличивается, но не больше, чем на 24 часа. В Кирсанове эти сроки тоже вышли…В понедельник, 21 августа стало известно, что в Кирсановской межрайонной прокуратуре по факту аварийной ситуации на сетях холодного водоснабжения организовали проверку.

- По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, устранение нарушений и окончание ремонтных работ находится на контроле, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Фото администрации Кирсанова

КСТАТИ

УК незаконно подключила к воде и канализации больше 10 домов

В Тамбове вычислили обслуживающую организацию, которая в обход закона подключила к водопроводу и канализации больше 10 новостроек. По правилам заявку на подключение управляющая компания должна была направить в водоканал, тогда организация заключила бы официальный договор, по которому поставляла услуги и получала с жильцов средства за ресурс. К слову, жители оплачивали услуги водоснабжения и водоотведения, но деньги поступали на счёт управляющей компании. По данным РКС-Тамбов ущерб, который причинила организации управляющая компания составляет больше 10 миллионов рублей, жители незаконно присоединённых домов использовали порядка 250 тысяч кубометров воды.

- Самовольное присоединение не только наносит убытки ресурсоснабжающей организации, но и представляет угрозу для пользователей. В частности, при проведении несанкционированной врезки в системе снижается давление, что уменьшает подачу воды в соседних трубах или приводит к гидроударам, порывам сетей и авариям с отключением большого числа абонентов, которые добросовестно оплачивают счета, - говорят в пресс-службе РКС-Тамбов. – Сейчас в адрес управляющей компании направлено требование о добровольном погашении долга.