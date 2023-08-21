Тамбовчанка растоптала голубя и выложила запись в Телеграм

За расправу над птицей грозит до 5 лет колонии

Очередной случай человеческой жестокости активно обсуждали тамбовчане на прошлой неделе. В местных интернет-сообществах тогда стало распространяться видео на котором фигурирует молодая девушка со своими приятелями, один из которых и ведёт съемку. Все участники компании, судя по всему, нетрезвы. Запись начинается с момента, когда молодые люди находят птицу, которая даже не пытается спастись бегством. Один из молодых людей взял её в руки, девушки при этом начали кричать и убеждать парня, что птица больна. Парень выпускает голубя из рук и тот вновь оказывается на асфальте, а в следующий момент одна из участниц компании предложив: «Давайте я раздавлю его!» топчет птицы каблуком.

Спустя некоторое время девушка, которая расправилась с голубем выложила видео на своей страничке в Телеграм-канале снабдив его надписью: «Моё любимое видео». После чего его уже подхватили местные паблики. Посты с видеозаписью, ожидаемо вызвали большой резонанс среди тамбовчан, которые разместили под ними сотни гневных комментариев. Кстати, горожане узнали в девушке, расправляющейся с беззащитной птицей, сотрудницу одного из цветочных магазинов, расположенных в областном центре.

После разразившегося в интернете скандала на резонансную видеозапись обратили внимание полицейские. Ознакомившись с содержанием видеозаписи в отделе полиции №1 города Тамбова начали проверку, по результатам которой приняли решение о возбуждении уголовного дела.

- Фигурантке на видео вменяют преступление по п. «г» ч. 2 ст. 245 УК РФ, по факту жестокого обращения с голубем, повлекшего его гибель, из хулиганских побуждений и с использованием средств публичной демонстрации (информационно-коммуникационной сети «Интернет»), - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ленинского района города Тамбова.

За жестокое обращение с животными по закону грозит до 3 лет колонии, но тот факт, что преступление совершено из хулиганских побуждений, а видео оказалось в Сети, становятся отягчающими обстоятельствами. Максимальное наказание за такое преступление достигает пяти лет лишения свободы.

Скандалы, связанные с животными в последнее время периодически сотрясают регион. Так большой резонанс вызвала история кота Тимоши, с которым подвыпившая компания подростков расправилась в январе этого года. Временно проживающий в квартире своей тети студент устроил здесь вечеринку и пригласил троих приятелей. В доме находился кот, которого хозяйке передала её знакомая из-за внезапно возникшей у её ребёнка аллергии. Животное попалось на глаза нетрезвым участникам компании, которые в итоге, избили его прутом, а потом задушили.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным», а старшему из них грозит наказание ещё и за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртного. Владелица погибшего кота проходит по делу как потерпевшая. Кстати, привлечённый ею к процессу адвокат настоял на том, чтобы фигуранты этого дела отвечали еще и за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, ведь по закону хозяйские животные им и являются.

После окончания расследования уголовное дело передали в Октябрьский суд города Тамбова. Ни СМИ, ни зоозащитников, на заседания не пускают, впрочем, пока ещё ни одного из них и не состоялось: сначала из процесса ушёл судья, к которому поступило скандальное дело, он взял самоотвод. Дело передали другому судье, но теперь на заседания не является защитник одного из обвиняемых. Следующую попытку рассмотреть это дело предпримут 25 августа...

Ровно год назад в сети появилась ещё одна, взбудоражившая жителей области запись, на которой девушка осколком стекла препарирует щенка, прибитого гвоздями к доске. За кадром в это время был слышен смех подруг героини видео и их комментарий: «Я бы сердечко себе домой забрала». Позже выяснилось, что юный патологоанатом - 18-летняя студентка одного из столичных ветеринарных вузов. Во время летних каникул девушка приехала к родственникам в Рассказовский район. Разыскавшим и опросившим её полицейским она рассказала, что щенок был уже мертв, когда она с подругами его нашла – животное кто-то утопил, а будущий ветеринар решила блеснуть своими знаниями перед знакомыми и провела «вскрытие». За отсутствием состава преступления возбуждать уголовное дело в отношении неё не стали.

Фото группы ВК «Чёрный список|Тамбов»