Сотрудники «Тамбовэнерго» признаны лучшими на Спартакиаде среди трудовых коллективов города Тамбова

.

Более 160 тамбовчан на протяжении нескольких дней сдавали тесты Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», состязались в перетягивании каната, принимали участие в соревнованиях по мини-футболу, баскетболу и дартс. Финал Спартакиады прошёл на стадионе дворца спорта «Антей».

По итогам Спартакиады команда «Тамбовэнерго» в соревнованиях по дартс заняла первое место, по настольному теннису второе место. Мини-футбол и выполнение основных видов испытаний ГТО принес энергетикам «бронзовые» медали. В общекомандном зачете среди трудовых коллективов «Тамбовэнерго» заняло третье место. Победителям были вручены кубки и дипломы.

«В «Тамбовэнерго» уделяется большое внимание работе с персоналом, неотъемлемой частью которой является спорт. Подобные мероприятия помогают формировать особый дух сплоченности в коллективе и приобщать сотрудников к здоровому образу жизни. Благодаря этому тамбовские энергетики показывают хорошие результаты», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Кирилл Юткин.