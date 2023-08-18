«Тамбовэнерго» способствует развитию интеллектуального и творческого потенциала студентов

.

В игре приняли участие ребята студенческого строительного отряда «Энергия», которые поделились на 6 команд.

Игра состояла из 5 раундов по 8 вопросов, где без углубленных знаний в области энергетики было просто не обойтись. Каждый правильный ответ давал команде один бал, которые по итогам всей игры суммировались. Первое место с большим отрывом заняла команда «Фобос», на второе место в упорной борьбе вышла команда «Треугольник», сместив на третье место команду «Электрик». Все призеры были награждены дипломами и памятными подарками.

«В профессии энергетика немаловажным является и интеллектуальный, и творческий потенциал. Участники «ЭнергоКВИЗА» показали яркую увлекательную игру, энтузиазм и слаженность командного взаимодействия. Итогом мероприятия для каждой из команд стали не только победа или награда, но и всеобщее единение. Мы будем стараться как можно чаще организовывать мероприятия, которые позволят студентам проявить творческую инициативу и показать нетривиальный интеллектуальный подход», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» Кирилл Юткин.