Вырастить будущих энергетиков профессионалами своего дела – одна из задач «Тамбовэнерго»

.

Совет молодежи филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» совместно со Службой охраны труда организовали и провели мастер-класс для студентов Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ), Мичуринского государственного аграрного университета, Приборостроительного колледжа, Железнодорожного колледжа имени В.М. Баранова и Аграрно-промышленного колледжа, входящих в состав строительного отряда «Энергия».

Мероприятие прошло на учебном полигоне «Тамбовэнерго» и состояло из нескольких этапов. Сначала сотрудники Тамбовэнерго показали будущим энергетикам как правильно производить работы, а затем предоставили возможность самостоятельно попрактиковаться. На первом этапе студенты самостоятельно произвели замену вязки проводов на изоляторе воздушной линии ВЛ 10 кВ, затем они установили комплект штанг переносного заземления на ВЛ 10 кВ. На заключительном этапе ребята смоделировали подъем на железобетонную опору, где произвели работы по замене штыревого фарфорового изолятора.

«Наша основная задача – вырастить будущих энергетиков профессионалами своего дела. Вовлекая молодежь в производственные процессы, мы пробуждаем у нее интерес к новым знаниям, выходящим за рамки основных образовательных программ. Обмен опытом с квалифицированными специалистами, не один год проработавшими в электроэнергетической отрасли, создает питательную среду для роста молодых талантов. Уверен, профессиональные и творческие способности студентов стройотряда в будущем помогут им найти новые векторы развития и модернизировать электросетевой комплекс», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Кирилл Юткин.