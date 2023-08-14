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Общество14 августа 2023 12:40

Игорь Артамонов: Сельхозпредприятия Черноземья смогут получить заказанные товары в течение 24 часов

Губернатор Липецкой области в своем тг-канале сообщил о строительстве в ОЭЗ «Липецк» логистического комплекса
Источник:kp.ru
Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Крупнейший в России производитель средств защиты растений компания «Август» ведет строительство логистического комплекса для своей продукции на территории елецкой площадки особой экономической зоны «Липецк». Мощность комплекса составит 26 тысяч палет. Это значит, что любое сельхозпредприятие Черноземья сможет получить заказанные товары в течение 24 часов.

«Появление подобного объекта на территории Липецкой области — еще одно подтверждение привлекательности нашей особой экономической зоны для инвесторов и бизнеса. Для региона — это новые рабочие места, в создании которых мы тоже заинтересованы», - сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Строители уже закончили работы с фундаментом, занимаются возведением металлоконструкций. Там, где они уже установлены, ведутся кровельные работы. «Август Логистика» начнет набирать и обучать персонал в ближайшее время. Здесь нужны будут инженеры и рабочие.

БИЗНЕС-ПРЕСС