Липецкий губернатор Игорь Артамонов отметил заслуги лучших работников спортивной сферы

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Торжественный прием, посвященный Дню физкультурника, прошел в правительстве Липецкой области. Собравшихся приветствовали губернатор региона Игорь Артамонов, спикер областного Совета депутатов Дмитрий Аверов и главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков.

«В регионе мы стараемся развивать массовый спорт, строим новые объекты, проводим бесплатные занятия, создаем доступную для тренировок инфраструктуру. Совсем недавно Липецк стал беговой столицей России, мы приняли целый ряд чемпионатов всероссийского уровня, например, по пляжному волейболу, по водомоторному спорту. Благодарю вас за ваш труд, желаю новых побед, а ваши начинания мы поддержим», – сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

В канун праздника, который в этом году выпадает на 12 августа, наградили лучших тренеров, педагогов, методистов и спортивных инструкторов региона. Первого заместителя начальника управления физической культуры и спорта Липецкой области Наталью Колесникову отметили почетным знаком Министерства спорта Российской Федерации «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Всего награды получили 60 человек. Это люди, которые ежедневно ведут спортивные занятия в кружках, секциях, школах региона. Им вручили почетные знаки «Во славу земли Липецкой», почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора и правительства региона.