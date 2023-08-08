20 федеральных СМИ и тревел- блогеров принимают участие в проекте «Путешествуй по России»

Фото: пресс-служба Сбера

В нем принимает участие 20 журналистов из федеральных СМИ и тревел-блогеров из разных регионов России, которые передвигаются на машинах автомобильного маркетплейса FRESH по трем главным летним федеральным трассам страны: «Нева», «Дон» и «Таврида». Общая протяженность поездки составляет более 3 600 км.

Путешественники посещают десятки достопримечательностей в ряде российских регионов, рекомендованных для семейного отдыха.

Фото: пресс-служба Сбера

В Санкт-Петербурге участники увидели ряд культурно-исторических объектов и познакомились с историей зарождения первых сберегательных касс в стране. В Москве они увидели центральную штаб-квартиру Сбера на Кутузовском проспекте в Москве и прошли по эко-маршруту «Гуляем по Москве зеленой».

Фото: пресс-служба Сбера

В Липецкой области точкой остановки стал крупнейший туристический объект - природный парк «Кудыкина гора». В Воронежской области участники не только посетили Дворцовый комплекс Ольденбургских и парк детского и семейного отдыха «Нелжа», но и познакомились с ведущими ресторанными комплексами региона. В пути представители медиасферы активно тестировали безналичные платежные сервисы.

Фото: пресс-служба Сбера

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Идея проекта родилась в Черноземье. Каждый регион России – уникален. Именно поэтому мы решили рассказать об интересных местах, которые нас окружают. Участники проекта имеют богатый опыт путешествий, которым они регулярно делятся со своими зрителями и подписчиками. Мы уверены, что участники проекта, представляющие разные российские города, смогут не только поделиться своими впечатлениями, но и помогут построить маршрут к морю многим жителям России».

Далее они отправятся в Ростовскую область, где посетят парк культуры и отдыха «Лога». Финиширует проект на южном берегу Крыма – в курорте премиум-класса Mriya Resort & SPA. Следить за путешествием можно на ресурсе генерального информационного партнера «Путешествуй по России» - Рамблер.

Денис Мигаль, основатель автомобильного маркетплейса FRESH:

«Мы очень рады стать партнёром такого важного социального проекта, наша компания поддерживает культурное, историческое и социальное наследие страны».

Проект «Путешествуй по России» направлен на развитие внутреннего туризма и привлечения внимания путешественников к объектам культурного наследия регионов. Лейтмотивом «Путешествуй по России» стала тема сохранения исторической памяти об Ольденбургах – одной из известнейших аристократических династий, которая внесла огромный вклад в развитие российских территорий.

На базе сервиса 2GIS будет создана информационно-навигационная страница, которая поможет путешественникам узнать о туристических объектах на маршруте, а также проложить наиболее удобный путь следования. Рекомендации будут предоставляться, основываясь на геолокации путешественников.

Презентация проекта «Путешествуй по России» состоялась в июне этого года в рамках Петербургского международного экономического форума на территории Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. В торжественной церемонии принимали участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Воронежской области Александр Гусев и генеральный директор одного из ведущих мировых курортов Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.