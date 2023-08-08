У тамбовчан вырос спрос на современные технологии

.

Расход интернет-трафика на этих устройствах увеличился на 30%. Такие выводы сделали эксперты МегаФона на основе обезличенных данных.

VoLTE позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так естественно, как если бы он находился рядом. С помощью VoWiFi абоненты могут совершать и принимать обычные голосовые вызовы через сеть Wi-Fi. Обе технологии доступны пользователям с 2021 года.

По данным оператора на конец июля 2023 года тамбовчан, использующих современные смартфоны, в 40 раз больше, чем тех, кто предпочитает оставаться со старыми моделями. Чаще всего пользователи выбирают Xiaomi Redmi 9А и 9С, Samsung Galaxy A12 и А51, Honor 10, и iPhone 11.

Новаторами выступают женщины: среди владельцев передовых гаджетов они опережают мужчин на 5%. Самая активная возрастная группа приходится на 35-40 лет.

«Производители смартфонов постоянно создают новые опции, которые делают жизнь их пользователей комфортнее. Эти технологии уже доступны на большинстве моделей. Для того, чтобы наши абоненты могли быстро приобрести современный гаджет мы постоянно развиваем розничную сеть во всех городах региона. В июле салоны связи появились в городах Уварово и Жердёвка», — рассказывает Александр Мудрецов, директор МегаФона в Тамбовской области.

Реклама. ПАО "МегаФон"