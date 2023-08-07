Тамбовчан приглашают на встречу, где расскажут о нюансах расчистки Цны

В этом году должны расчистить 1,8 км русла Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Жителей Тамбова, которых волнует процедура расчистки Цны, приглашают на встречу с чиновниками. В региональном Минэкологии считают, что прежде всего она должны быть интересна для дачников расположенных вдоль русла садоводческих товариществ. На встрече будут присутствовать специалисты природоохранного ведомства, сотрудники Донского БВУ, администрации и представители фирмы-подрядчика – ООО «Стинэк», которая выиграла тендер на выполнение этих работ. Стоимость реализации первого проекта составит 360 миллионов рублей. В рамках заключённого контракта исполнитель обязуется к осени 2025 года расчистить чуть больше 8,5 км реки. В 2023 году рабочие должны пройти отрезок в 1,8 км. В рамках следующего этапа работы проведут на 5,5-километровом участке русла. Подготовительные работы по удалению старых деревьев у реки в районе парка Дружбы уже идут, это требуется для проезда тяжелой спецтехники. По данным специалистов, работа здесь предстоит основательная, у участка реки, который будут чистить, сильно заилено дно, берега заболочены и заросли травой, кустами и деревьями.

- На встрече, куда приглашаются все желающие, планируется обсуждение вопросов обеспечения свободного доступа к водному объекту и береговой полосе при проведении работ по расчистке Цны (этот вопрос особенно актуален для садоводов, которые пользуются водой для полива своих участков и установили для этого насосы – ред.), - рассказали в региональном Министерстве экологии. – Также мы расскажем жителям о проводимых мероприятиях и этапах работ. Присутствующие смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы.

Тамбовчан ждут 8 августа у лыжного стадиона в парке «Дружба» в 18 часов.